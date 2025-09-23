NYT: отца Маска обвиняют в насилии над родными и приемными детьми

Отец Илона Маска, Эррол Маск, трижды становился фигурантом расследований, связанных с сексуальными домогательствами к детям. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Было возбуждено три отдельных полицейских расследования. Два из них были прекращены, а что произошло с третьим, неизвестно. 79-летний Эррол Маск не был осужден ни за одно преступление», — пишет The New York Times. Следственные действия проводились в разное время на протяжении нескольких десятилетий.
Обвинения против Эррола Маска исходили от членов его собственной семьи. Речь идет о пяти родных детях Маска-старшего и одной приемной дочери. Родственники обвиняли его в совершении развратных действий, причем первый подобный инцидент, по их словам, произошел еще в 1993 году, а последний — в 2023 году.
Издание отмечает, что обвинения в адрес Эррола Маска стали одной из причин, по которым его сын, предприниматель Илон Маск, прекратил общение с отцом. Родственники не раз обращались к Илону с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры. Он периодически реагировал на эти обращения и предпринимал «определенные действия».
