Дирижер пермского Театра-Театра возглавил Удмуртскую государственную филармонию

Художественным руководителем Удмуртской государственной филармонии назначен Кирилл Бузмаков. До этого он работал дирижером Пермского академического Театра-Театра.
«На должность художественного руководителя Удмуртской государственной филармонии назначен Кирилл Андреевич Бузмаков! Кирилл Андреевич имеет богатый музыкальный опыт: он является дирижером, композитором, аранжировщиком, лауреатом международных и всероссийских конкурсов, обладателем премии „Золотая маска“. За его плечами работа с ведущими оркестрами страны», — сообщили в филармонии Удмуртии. Подтвердил переход и сам музыкант.
Кирилл Бузмаков окончил Уральскую консерваторию имени М. П. Мусоргского. С 2014 по 2022 годы он дирижировал в Театре Музыки Драмы и Комедии в Новоуральске Свердловской области. В 2022 году перешел на работу в пермский Театр-Театр, где дебютировал в качестве дирижера-постановщика спектакля «Катерина Измайлова» и мюзикла «Сонная лощина».
Кто займет место дирижера в ТТ, продолжит ли Бузмаков сотрудничать с Пермью, неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу Театра-Театра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!