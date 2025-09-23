Дирижер пермского Театра-Театра возглавил Удмуртскую государственную филармонию

Дирижер Театра-Театра уехал в Ижевск (архивное фото)
Дирижер Театра-Театра уехал в Ижевск (архивное фото)

Художественным руководителем Удмуртской государственной филармонии назначен Кирилл Бузмаков. До этого он работал дирижером Пермского академического Театра-Театра.

«На должность художественного руководителя Удмуртской государственной филармонии назначен Кирилл Андреевич Бузмаков! Кирилл Андреевич имеет богатый музыкальный опыт: он является дирижером, композитором, аранжировщиком, лауреатом международных и всероссийских конкурсов, обладателем премии „Золотая маска“. За его плечами работа с ведущими оркестрами страны», — сообщили в филармонии Удмуртии. Подтвердил переход и сам музыкант.

Кирилл Бузмаков окончил Уральскую консерваторию имени М. П. Мусоргского. С 2014 по 2022 годы он дирижировал в Театре Музыки Драмы и Комедии в Новоуральске Свердловской области. В 2022 году перешел на работу в пермский Театр-Театр, где дебютировал в качестве дирижера-постановщика спектакля «Катерина Измайлова» и мюзикла «Сонная лощина».

Кто займет место дирижера в ТТ, продолжит ли Бузмаков сотрудничать с Пермью, неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу Театра-Театра.

