Житель ХМАО устроил поножовщину на парковке

В Нижневартовске мужчина устроил поножовщину на парковке и бросался с холодным оружием на двух мужчин. Полиция установила хулигана и проводит проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В дежурную часть полиции поступила информация о потасовке между двумя мужчинами. По данному факту участковыми уполномоченными задержан подозреваемый, 1971 года рождения, который в состоянии конфликта нанес гражданину 1961 года рождения непроникающее колото-резаное ранение», — сообщили агентству в полиции.
Полицией возбуждено уголовное дело по статьям «угроза убийством» и «причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
