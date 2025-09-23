Житель ХМАО устроил поножовщину на парковке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Нижневартовска устроил поножовщину на парковке
Житель Нижневартовска устроил поножовщину на парковке Фото:

В Нижневартовске мужчина устроил поножовщину на парковке и бросался с холодным оружием на двух мужчин. Полиция установила хулигана и проводит проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В дежурную часть полиции поступила информация о потасовке между двумя мужчинами. По данному факту участковыми уполномоченными задержан подозреваемый, 1971 года рождения, который в состоянии конфликта нанес гражданину 1961 года рождения непроникающее колото-резаное ранение», — сообщили агентству в полиции.

Полицией возбуждено уголовное дело по статьям «угроза убийством» и «причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске мужчина устроил поножовщину на парковке и бросался с холодным оружием на двух мужчин. Полиция установила хулигана и проводит проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «В дежурную часть полиции поступила информация о потасовке между двумя мужчинами. По данному факту участковыми уполномоченными задержан подозреваемый, 1971 года рождения, который в состоянии конфликта нанес гражданину 1961 года рождения непроникающее колото-резаное ранение», — сообщили агентству в полиции. Полицией возбуждено уголовное дело по статьям «угроза убийством» и «причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...