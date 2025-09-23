Свердловчане сыграли свадьбы с нигерийцами, но больше их не видели

Жители Ревды заключили браки с нигерийцами, чтобы те могли жить в России
Силовики выявили, что браки оказались фиктивными
Силовики выявили, что браки оказались фиктивными Фото:

В Ревде (Свердловская область) три женщины и один мужчина заключили фиктивные браки с уроженцами Нигерии, которые переехали на Урал. Иностранцы платили десятки тысяч, чтобы таким способом легализоваться в России, однако их рассекретили, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Жители Ревды через „сваху“ на возмездной основе вступили в брак с иностранцами. Гонорар фиктивных супругов составлял от 10 до 50 тысяч рублей. Браки были зарегистрированы в апреле, мае и августе 2023 года, а также в феврале 2024 года. Всего было выявлено четыре фиктивных брака», — пояснили в инстанции. После заключения брака «супруги» встречались лишь несколько раз для получения документов.

Их раскрыли силовики и передали дело в Ревдинский горсуд. В итоге все четыре брака с иностранцами аннулировали. «Воля сторон при заключении брака должна быть направлена на создание настоящей семьи, для которой характерны совместное проживание, ведение общего хозяйства, взаимная забота и ответственность», — подчеркнули в суде.

