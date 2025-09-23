Все регионы
19:39
Новые технологии в старых автобусах: журналистка URA.RU одна из первых в Кургане оплатила проезд в 2ГИС
19:38
Трамп пригрозил России новыми санкциями из-за Украины
19:35
Трамп собрался обсудить с Европой объемы импорта российских энергоресурсов
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
19:34
Сложный тест ко дню грамматики: проверь свои знания школьной программы
19:33
Муж Распутиной рассказал, почему четверть века тянул с официальным браком
19:33
Трамп назвал позором то, что Европа противостоит РФ и закупает у нее нефть
Что сейчас происходит в Купянске: новые подробности освобождения города и какое преимущество получат ВС РФ
19:31
Трамп заявил, что неустанно пытается урегулировать конфликт на Украине
19:30
В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которую судили из-за слов о министре
19:30
Когда в Тюмени построят пять крупных и важных развязок. Карта
Путин расширяет для участников СВО возможности в мирной жизни
19:25
В ЯНАО определились с датой выборов нового главы Приуральского района
19:24
Росфинмониторинг внес в список террористов экс-сотрудника ЗАЭС
19:23
Что приготовить из баклажанов: топ-7 вкусных рецептов и заготовок на зиму
19:23
Органы опеки пришли к скандальной тюменской блогерше
19:21
Трамп обвинил ООН в бездействии в решении мировых конфликтов
19:20
Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее
19:19
Топ-5 пермских заводов с многомиллиардной выручкой
19:18
Рубио пригрозил, что Вашингтон в любой момент может отвернуться от украинского конфликта
19:15
Пенсии в цифровых рублях в 2025 году: что это значит, когда введут и как получить
1
Как ВС РФ ответили Украине на атаку на Форос: что известно об атаке на Одесскую область
19:12
Зазвездилась, денег не получит, о романе врет: Дана Борисова раскрыла правду о скандале с дочерью
19:09
В Донецке женщина подорвалась на взрывном устройстве
19:05
Лула да Силва: все понимают, что конфликт на Украине решится не боевым путем
Кремль ждет от Трампа ответа по ДСНВ, спецоперация продолжается: что сказал Песков 23 сентября
19:04
Трамп разнес демократов: «Нелепые требования — встречаться бессмысленно
19:02
«Нехватка узких специалистов»: глава депобра Кочеров объяснил, почему объединили школы в Кургане
19:02
Председателю Совета судей РФ Момотову грозит 18 лет тюрьмы
1
Украина применила необычное вооружение для атаки на Россию: чем опасны воздушные шары ВСУ
19:01
Паслер пришел к мэру Екатеринбурга отпраздновать победу на выборах
19:00
Тюменцы начали бронировать рестораны на новогодние корпоративы
18:56
Закрыли один из крупнейших ТРЦ в Екатеринбурге: причина
1
Украинские беспилотники массово летят на Москву. Онлайн-трансляция
18:53
Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
18:52
США ждут от Украины действий по завершению конфликта
1
18:50
В Екатеринбурге демонтируют прогремевший на весь мир памятник. Видео
Украина второй день массово атакует российские регионы: повреждения, пострадавшие, задержки рейсов
18:48
США не могут определиться с новыми ограничениями против России
18:45
В ХМАО планируют вовлечь в разработку более 160 нефтяных месторождений
1
18:40
Захарова жестко прошлась по властям Молдавии после очередных обвинений в адрес РФ
В России создали уникальный препарат от рака: разработчик раскрыл URA.RU, как он работает
18:40
Актеры Тюменского драмтеатра поднимают новую волну бунта
18:36
Захарова дала понять, как Россия относится к Молдавии
18:34
Женский фитнес, ГТО и «морошка»: где в Ноябрьске качаться выгоднее и удобнее
В России разработана вакцина от рака: кому станет доступна
18:33
Мэр, митрополит, экс-губернатор высадили 25 деревьев у главного храма Екатеринбурга, с ними — URA.RU
18:33
Екатеринбуржца, атаковавшего главный военкомат области с коктейлем Молотова, посадили на 14 лет
18:31
Захарова: граждане Молдавии не видят угрозы со стороны России
Однокурсник Медведева, преемник Беглова: чем известен Гуцан, предложенный Путиным на пост генпрокурора РФ
18:31
«Аэрофлот» впервые запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай
18:31
В Перми удвоят размер премии для инвалидов
18:30
Прокуратура намерена отправить экс-начальника пермской колонии обратно в СИЗО
Российские туристы пострадали в ДТП в Аланье: что известно на данный час
18:27
Дебошир разгромил магазин в Нижневартовске
18:27
Рубио допустил прекращение поддержки урегулирования на Украине
18:26
В Пермском крае работодатели массово ущемляли права работников с инвалидностью
«Вашингтон должен ответить взаимностью»: как мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ
18:22
Рубио: Украине нужно принять предложения по урегулированию конфликта
18:21
Челябинский застройщик возведет крупный складской комплекс в Московской области
18:17
Роспотребнадзор ХМАО назвал главную опасность домашней консервации овощей
НАТО готовится высадить десант в Одессе для устрашения Приднестровья: заявление СВР о ситуации в Молдавии
18:17
Ветераны СВО начали обучение по программе «Сила V Героях» в Курганской области. Фото
2
18:12
Панкратов-Черный госпитализирован: первая замена на спектакле произошла не в Кургане
18:10
Жители отдаленных районов ХМАО могут получить медпомощь по видеосвязи
ВС РФ контролируют важную трассу, офицеры ВСУ попали под «Герани»: карта СВО на 23 сентября
18:09
Украина потеряла почти 2000 бойцов, пытаясь удержать Купянск
18:07
Чем кормят в ресторанах Перми, которые признаны лучшими в центральной России
18:05
Депутат заксо ЯНАО замечен с траспарантом в толпе протестующих в Тюмени. Фото
ВСУ атаковали Москву и регионы десятками дронов, Крымский мост закрывали на час: карта ударов БПЛА 23 сентября
18:03
На дороге под Кусой в одной из машин нашли тушу лося
1
18:03
В ямальской больнице врачей и медсестер будут находить по цвету униформы. Фото
18:01
ВСУ превратили Купянск в мощную крепость
18:01
МО РФ: успеху ВС РФ в Купянске способствовала тактика подземного десанта
18:00
Челябинцы с начала 2025 года взяли 564 тысячи кредитов на 135,4 млрд рублей
18:00
В Березниках расширяют опасную зону возле бывшего шахто-рудного управления из-за провала. Фото
17:59
ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом
17:58
В Тюмени рассказали о судьбе бульвара в самом центре города
17:56
Какие жилые кварталы чаще всего строят челябинские девелоперы
17:53
У председателя совета судей Момотова нашли под сотню объектов недвижимости
1
17:52
В курганских школах начали появляться кофемашины с горячим шоколадом
17:52
Илья Резник рассказал, какое будущее ждет победителя «Интервидения»
17:50
Суд вынес приговор жительнице ХМАО, заколовшей друга ножом
17:50
Польша решилась открыть границы с Беларусью
17:43
Текслер открыл в Челябинске высокотехнологичный дилерский центр
17:41
Ветеран труда из Перми добился выплат только после вмешательства прокуратуры
17:40
В Минобороны РФ заявили об операции по освобождению Купянска
17:40
Жители Тюмени получат скидку на проезд в автобусах, но есть нюанс
17:39
Рубио разочаровался в работе ООН по решению украинского конфликта
17:34
Несмотря на госпитализацию актера Панкратова-Черного в Кургане пройдет спектакль «Женихи»
17:34
Уход за сливой осенью: самые важные работы в саду
1
17:33
В ЯНАО мошенники испробовали новые приемы на работниках энергетических компаний
17:33
Советник губернатора Малышев получил из рук Шумкова госнаграду. Фото
17:32
«Спасибо Ксении, пригодились старые вещи»: Лисовец — о вечеринке Собчак в стиле нулевых
17:30
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль большую часть зданий Купянска
17:30
Свердловчане сыграли свадьбы с нигерийцами, но больше их не видели
17:30
Фигурант коррупционного скандала в челябинском ПФР погиб на СВО, адвокат добивается его оправдания
17:30
Изменения в думе Шадринска: кто из депутатов получил дополнительную власть
17:24
Пользователи MAX смогут применить Цифровой ID в «Пятерочке» и «Перекрестке»
1
17:23
Туск: Польша открывает границу с Белоруссией
17:22
НАТО пообещала решительный ответ в случае нарушения ее воздушных границ
17:21
В Кургане ремонтируют художественную школу, в которой учится более 600 детей. Фото
2
17:19
Сотрудники «Газпром добыча Уренгой» высадили деревья в память о героях войны
17:19
Российские войска установили контроль над Купянском под Харьковом
17:14
Названы самые проблемные автобусные маршруты Перми
17:13
Российская ПВО отработала по 58 дронам на шесть часов
17:11
Владельцы бистро, признанного одним из лучших в стране, откроют в Перми сэндвич шоп
17:10
Шереметьево вернулось к штатному расписанию
17:09
Челябинские полицейские ищут мужчину, по вине которого сгорели шесть машин. Видео
17:08
Глава депздрава ХМАО раскрыл, хватает ли медиков в регионе
2
17:05
В челябинской деревне уничтожат всю домашнюю птицу
17:05
Baza: в московском Куркино сдетонировал сверток с неизвестной взрывчаткой
1
17:01
Куда обращаться, если нет отопления в Перми. Инфографика
17:00
В Тюмени вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему подростка на питбайке
16:56
Добровольцы СВО получат статус ветерана боевых действий
16:55
Житель ХМАО устроил поножовщину на парковке
16:54
DJ Smash станет хедлайнером Дней Перми, которые пройдут в Минске
16:53
В Кургане сотрудники МЧС спасли ребенка и пятерых взрослых на пожаре. Видео
16:50
Россиянин попал в реанимацию после ДТП в Анталье
16:47
Дирижер пермского Театра-Театра возглавил Удмуртскую государственную филармонию
16:45
NYT: отца Маска обвиняют в насилии над родными и приемными детьми
16:44
В Новом Уренгое стартовал конкурс «Нефтегазовый Олимп»
16:43
Politico: ЕК пытается поспешно избавиться от российского газа
1
16:37
Самые высокооплачиваемые специалисты на промышленных предприятиях ЯНАО
16:36
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев СВО
16:34
МО РФ: Украина запустила 58 БПЛА по России
16:31
В Екатеринбурге полностью подключили к теплу только два района
16:26
Посол Барбин: НАТО провоцируют на военное столкновение с Россией
1
16:25
Как в Перми купить хорошую квартиру и сэкономить
16:23
В ХМАО мать простила в суде сестру за сына, погибшего в лифте ТЦ
16:19
РСТ: после ДТП в Турции 18 человек находятся в госпиталях, один в реанимации
16:18
Шторм движется на Тюменскую область
16:17
Пермский оборонный завод выбрал топ-менеджера
1
16:16
Три депутата гордумы Челябинска сдадут мандаты
16:15
Челябинские машиностроители объяснили причины проседания отрасли
16:15
Досье на нового мэра курганского округа Новоселова
1
16:15
В Челябинске ищут охрану для объектов строящегося метротрама за 125 млн рублей
16:15
Жара до 26 градусов придет в Курган и Шадринск
16:13
РСТ высказался о судьбе российских туристов, попавших в ДТП в Турции
16:13
Прокуратура заинтересовалась экстренной задержкой самолетов в Шереметьево
16:12
В Курганской области отремонтируют участок трассы «Иртыш» за полмиллиарда рублей
3
16:12
Любимчик тюменских властей получил контракт, который не выполнил год назад
16:10
Фестиваль моноспектаклей в Перми соберет постановки из России, Абхазии и Боснии
16:07
Какие праздники отмечают 24 сентября 2025: что можно и нельзя делать
16:05
Мэр Тюмени высказался о повышении стоимости проезда в автобусах
16:00
Приемник Кугаевского: кто такой Чуланов, ставший главным претендентом на пост мэра Ямальского района
1
15:58
Иномарка всмятку: в Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб человек. Видео
15:57
Пермяков предупредили об антитеррористических учениях
15:56
Генконсульство РФ: в попавшем в ДТП автобусе находилось более 20 россиян
15:54
Переехавшую из Казахстана русскую девочку взяли в свердловскую школу после экзамена для мигрантов
2
15:51
Белоусов обратился к военным, освободившим Переездное в ДНР
15:51
Пара украинских дронов сбита над Москвой
15:49
Жителям ХМАО предложили избавиться от монет. Карта
4
15:49
РСТ: часть россиян, пострадавших в ДТП в Аланье, уже перевезена в гостиницы
15:46
Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован перед спектаклем в Кургане
1
15:45
В МВД заявили о некомплекте конвоиров
1
15:45
Связался с криминалом и переписал имущество на мать: новые подробности дела председателя Совета судей Момотова
2
15:36
Мэр Челябинска Лошкин вручил награды трем выдающимся жителям. Фото
15:32
Французский триумф: как прошла церемония вручения «Золотого мяча-2025», фото
15:30
Путин внес в Госдуму кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
15:30
Вахтовик из ХМАО отсудил у китайской компании полмиллиона рублей за отсутствие индексации зарплат
15:30
Три комитета курганской облдумы получат новых председателей. Инсайд
15:29
Стало известно, что станет с новыми креслами, от которых отказались в Тюменском драмтеатре
15:28
Пермский ученый рассказал, в какое время лучше наблюдать звездопад Секстантиды
15:27
В аэропорту Копенгагена отменили около ста рейсов после инцидента с БПЛА
1
15:26
Бороздила Карибское море и чуть не стала кафе: как уникальная подлодка нашла место в Верхней Пышме
15:23
В Копенгагене предположили, кто запустил БПЛА над Данией
15:22
Плюнул в рот, но раскаялся: подробности ареста тюменского подростка, издевавшегося над ребенком на камеру
15:19
Стало известно, что откроется в Тюмени на месте клуба Atmosphere
15:19
Совфед раскрыл, когда будет принято окончательное решение по Гуцану
15:16
Песков не в курсе дальнейших планов Козака
15:14
Shaman и Мизулина появились вместе в неожиданном месте
15:13
В Кремле оценили угрозы Польши сбивать российские самолеты
1
15:12
В Кремле рассказали, что Путин разбирается в непростой ситуацией с ЛНР
15:10
Путин внес кандидатуру Изотовой на пост замглавы Счетной палаты
15:09
В Кремле прокомментировали назначение руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России
15:08
В Екатеринбурге возбудили новое дело против застройщика, который обличил экс-мэра
15:05
В Кремле ответили на вопрос URA.RU об атаках дронов на Москву
15:05
Комитеты Совфеда обсудили кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
15:04
Возможный будущий генпрокурор РФ прибыл на собеседование в Совфед
15:04
Цены на новый айфон 17 в Тюмени доходят до 400 тысяч рублей
15:03
Гуцан сказал, какую задачу перед ним поставил Путин
15:02
В ХМАО извращенец в лесу напугал мать с ребенком
15:01
Песков: Россия продолжит соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года
1
15:00
В Кремле раскрыли, общался ли Путин с Трампом насчет деталей соблюдения ограничений ДСНВ
15:00
В Кремле сделали заявление о следующем контакте Путина с Трампом
15:00
В Кремле высказались о неопознанных дронах в Норвегии и Дании
15:00
В Тюменской области женщину наказали за порчу предвыборных плакатов
14:54
Иностранка избежит тюрьмы за убийство школьницы в Первоуральске
1
14:53
Российские военные ударили по украинским цехам «Мотор Сич»
14:53
Дело убийцы экс-прокурора ХМАО рассмотрит суд Москвы
14:52
МЧС продлило экстренное предупреждение в Свердловской области
14:52
Будущее двух свердловских министров подвесили
14:51
Артюхов рассказал о масштабных изменениях в одном из районов Ямала
14:50
Губернатор Шумков подписал соглашение по переселению иностранцев из других стран. Фото
3
14:50
Украина осталась без склада с дронами на аэродроме «Школьный»
14:48
Жителя Магнитогорска наказали за отсутствие поилок для пчел
14:48
Уральцы назвали главные проблемы местной экологии. Эксклюзив
14:44
«Она уже не жилец»: тюменцы нашли в мусорном баке больную собаку. Фото
14:41
В центре Перми школьники устроили уличные бои на глазах толпы
14:38
Украинские бойцы поплатились за атаку Фороса
1
14:37
Названы маршруты, на которые выйдут новые трамваи в Екатеринбурге
14:37
Село Переездное в ДНР освобождено от украинских бойцов
14:36
В воздушной гавани Нижнекамска фиксируются задержки рейсов
14:34
Собянин оценил обстановку с БПЛА в регионе
14:26
Волонтеры из 39 регионов России съедутся на форум «Патриоты Урала» в ЯНАО
14:26
Гуцан прибыл в Совфед, чтобы обсудить назначение генпрокурором
1
14:25
В Москве трехлетняя девочка погибла, выпав из окна
14:25
Мертвые дольщики и потерянные квартиры: что известно о курганском долгострое в Шумихе. Фото, видео
1
14:24
Российская экономика будет расти медленно
14:24
В Перми на год сдвинули восстановление разрушенной поликлиники в Мотовилихе
14:24
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по цехам «Мотор Сич»
14:22
Российские войска ударили по аэродрому, с которого атаковали Крым
14:21
Минобороны РФ подтвердило удар по Украине в ответ на атаку Фороса
14:19
ВС РФ освободили населенный пункт Переездное в ДНР
14:19
В центре Кургана перекрыли улицу Кирова из-за благоустройства больницы. Фото
3
14:18
В Тюменской области спустя пять месяцев после смерти похоронили бойца СВО. Фото
14:15
Трехлетняя девочка, упавшая с десятого этажа в Москве, скончалась в больнице
14:15
В аэропортах Москвы и Казани массово задерживаются рейсы
14:15
В США полиция задержала Макрона и вынудила того экстренно звонить Трампу. Видео
14:14
В ХМАО завоют сирены
14:13
Синоптик рассказал, когда москвичей ждут последние теплые выходные этой осенью
14:12
Один из богатейших пермских депутатов открывает новый магазин. Фото
14:11
Кандидатуру Краснова одобрили на должность председателя Верховного суда
1
14:11
Рыбу из челябинского озера проверят на радиацию
14:09
В Екатеринбурге отпустили на свободу айтишников, на которых жаловались главе СК
14:08
Зарплата водителей трамваев в Екатеринбурге выросла до 123 тысяч, но дефицит кадров растет. Фото
14:04
В Челябинске выстрел из ракетницы в лицо подростка вылился в уголовное дело
14:04
Ученые готовы начать лечение пациентов отечественной вакциной от рака
14:03
Стало известно, когда во всех домах Перми станет тепло
14:03
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
14:03
Россиянам рассказали об особенности ночной атаки беспилотников ВСУ
14:01
Дискотеки, кафетерий и аншлаги: чем запомнился сургутянам культовый кинотеатр, которому грозит снос. Фото
14:01
Старейший храм в Челябинской области признали объектом культурного наследия
1
13:59
Снег обрушится на Свердловскую область
13:58
Совфед поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
13:58
Информация о введении горячей линии из-за нового штамма коронавируса оказалась фейком
1
13:55
Посольство РФ направило ноту в МИД Болгарии с запросом о задержанном Гречушкине
13:53
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Аланье
13:52
В ХМАО назвали сферу промышленности с самыми высокими зарплатами
13:52
Жестокость мужчины, избившего ребенка в ЯНАО привлекла внимание следкома
13:47
Краснов: судебная система России нуждается в развитии
1
13:45
В Магнитогорске за вымогательство 1,8 миллиона рублей у бойца СВО осужден призывник
13:43
Сальдо: трое мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
13:42
В Перми изменятся маршруты автобусов. Карта
1
13:41
Генпрокурор ответил о возможном введении смертной казни в России
1
13:37
«Зоопарк охраняется дороже»: в Екатеринбурге депутат возмутился низким финансированием школ
13:37
Полицейский стал свидетелем убийства в Новогодние праздники в ЯНАО
13:35
В крупнейшем районе Кургана появится новый ресторан быстрого питания
13:35
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали семь мирных жителей
13:33
В Тюменской области завоют сирены
13:30
Генпрокурор Краснов обратился к Путину
13:30
ПВО отразила атаку пяти дронов на Москву
13:29
Уличные художники устроят четырехдневный перфоманс для гостей 100+ TechnoBuild
13:28
Екатеринбуржца обвинили в домогательствах к школьнице, дело уходит в суд
13:28
Reuters: Зеленский готовится к новому этапу конфликта с Россией
1
13:22
На третий срок: кто будет представлять Челябинскую область в Совете Федерации
13:21
Новый ректор УрФУ оставит конкурента работать на себя и омолодит команду
13:19
В России хотят запретить рекламу импортных игрушек по ТВ
1
13:19
В Пермском крае руководитель газовой инспекции попался на взятке
1
13:19
Служба внешней разведки России рассекретила тревожные планы Европы по Молдавии
1
13:17
В больнице ХМАО запретили посещать пациентов
13:15
В Челябинске подросток выстрелил из ракетницы в лицо школьнику. Видео
1
13:13
Челябинцев ждет самый жаркий день сентября
13:08
Экс-глава Иванова навыписывал себе премий на три миллиона рублей
13:04
Власти освобождают УрФУ от уплаты крупного налога
13:03
В Аланье автобус с туристами столкнулся с маршруткой. Фото
13:01
СВР: НАТО стягивает войска к границе Молдавии
1
13:00
Экс-глава свердловского минобра придумал, как решить проблему с нехваткой учителей
2
12:59
Когда в Свердловской области стартует осенний призыв
12:58
В Пермском крае на карантин закрыли более сотни классов
12:57
Власти ХМАО определили места, где снесут старые локации под КРТ
12:57
Застройщика ПИК наказали за интернет-монополию в своих ЖК
12:56
Детский сад поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
12:56
СВР: Европа готовится оккупировать Молдавию
12:55
Выбор сделан: определен председатель в новом созыве челябинского заксобрания
1
12:51
Из кювета — в столб: на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погиб человек. Фото
1
12:49
Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам
3
12:48
Российские банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам
1
12:46
«Позволит отказаться от личных авто»: тюменцев пересадят на новый транспорт. Схема
1
12:45
В Салехарде открылось первое кафе с аутентичной тувинской кухней
1
12:42
В Тюмени на семь часов задержан вылет на курорт
12:42
Диверсантов задержали за ряд диверсий в Самарской области
12:41
ЕР определила лидера фракции в новом составе челябинского заксобрания
12:38
Стоимость строительства нового моста через Каму в Перми достигла 85,8 млрд рублей
12:37
В Домодедово девочка-подросток по ошибке выпила машинное масло
1
12:31
Многодетный пермяк рассказал, как выиграл автомобиль в лотерее. Фото
1
12:30
В Москве ребенок упал с десятого этажа жилого дома и выжил
12:30
Мошенники «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов
12:30
В Перми проходит «Монетная неделя»: как обменять мелочь на купюры
12:30
В России выросли в цене куриные тушки
12:30
От чего гибнут курганские зомби-косули, дело о которых расследуется силовиками
6
12:28
Эрдоган: помощь Украине не может продолжаться вечно
1
12:27
Курганцев просят сообщать директорам школ о большом объеме домашних заданий
1
12:27
Тюменские девелоперы отстают от плана ввода нового жилья
12:26
Мэр Тюмени «подстелил соломку»: чем закончилась скандальная встреча в Европейском районе
12:25
В Свердловской области отменили губернаторский Кубок КВН
3
12:25
Ученые опровергли связь между приемом парацетамола и аутизмом
12:23
ЯНАО получил похвалу от Минфина России за бюджетирование с участием населения
12:20
В Перми у площади Дружбы закрыли опасную шаурмичную
12:18
На российском борту во время посадки умер мужчина
12:15
Экс-тренер из Ноябрьска применил насилие к ребенку
12:13
В Тюмени открыли стрельбу у торгового центра
12:10
В Кургане управкомпанию через суд заставили сделать ремонт в подъезде
12:10
ФСБ задержала екатеринбуржца, финансировавшего ВСУ. Видео
12:09
Маша Распутина вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет отношений
1
12:09
Экс-директору сибирского Центра ФМБА ужесточили наказание за взятки
12:08
Строительство межвузовского кампуса в Камской долине в Перми подорожало
12:05
Мэр курганского округа Самохвалов ушел в отставку
12:03
Бастрыкину доложат о парне, бросившем ребенку за шиворот окурок в Магнитогорске
12:03
«Череп переломан»: свердловчанина, попавшего в ДТП с кортежем, вывели из комы
12:02
Массовые задержки и отмены авиарейсов 23 сентября: актуальная ситуация
12:00
В Ноябрьске за 25 млн рублей открыли первую общественную баню. Фото
11:59
Reuters: Киев рискует лишиться поддержки некоторых европейских стран
11:59
Треки «Сектора Газа» и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния
2
11:53
Тюменские бойцы СВО отправятся метать ножи в Хабаровск
11:53
В Кургане расширен список адресов, где начала появляться горячая вода
1
11:51
Россиян предупредили о возможном подорожании кондитерских изделий
2
11:50
Вузы Минобороны: сколько вариантов и куда чаще всего поступают курганцы. Видео
11:49
Челябинские застройщики перестали массово набирать рабочих
11:49
В Самарской области задержали отца и сына, которые подорвали газопровод
1
11:48
Конституционный комитет Киргизии одобрил самороспуск парламента
11:45
Число сбитых над Москвой беспилотников достигло 36
11:43
В ХМАО власти расторгли контракты на строительство школ
11:43
Какие разрушения имеет долгострой, который продают под снос в Курганской области. Фото
11:42
Замглавы Перми Дмитрий Галиханов возьмет под контроль сферу экологии
11:41
Ямальские депутаты соберутся на первое заседание, чтобы выбрать спикера и сенатора
11:40
Курган богат талантами: гиревики насобирали медали на Кубке России в Петербурге. Фото
11:39
Раскрыта цель ударов Украины по российским регионам
11:37
Президент Казахстана встретился с Зеленским в США
11:37
Завод теневого мэра Перми продает свой профилакторий
11:36
В Тюмени открылась выставка к юбилею ТюмГУ
11:32
Когда пропал — неизвестно: в Тобольске ищут исчезнувшего мужчину. Фото
11:31
В Белгороде из-за атак БПЛА приостановили работу торговых центров
11:30
«Молюсь за него»: свердловчанка рассказала, как в ее мужа влетел свадебный кортеж. Фото
11:30
От «парикмахера» в главные дорожники: что известно о задержанном директоре «Ямалавтодор» Сарашвили. Фото
2
11:26
На пост главы Лысьвенского округа в Пермском крае претендуют два кандидата
11:26
Россияне испытывают проблемы с доступом к сайту ФНС
7
11:26
В Бурятии женщине по ошибке удалили почку
3
11:26
Многолетний мэр Елово в Пермском крае возглавил местную думу
11:24
Челябинцу грозит семь лет за покушение на безопасность государства. Видео
11:24
В Кургане осудили сотрудницу банка, которая пыталась украсть сотни тысяч рублей
11:23
Тюменец «продал» чужие земельные участки на сумму в два миллиона рублей
11:20
В Челябинской области завоют сирены
11:17
Белоусов обсудил проблемы безопасности с главнокомандующим армией Республики Никарагуа
11:17
Обломки уничтоженных беспилотников упали в районе Москвы
11:16
Челябинцам предложили расстаться с монетами
11:15
Школьников ХМАО массово переводят на дистант из-за ОРВИ
11:14
Новый прокурор Екатеринбурга вышел на работу. Фото
11:13
Названа точная дата подачи отопления в жилые дома Кургана
11:13
Пермский музей запустил лесные экскурсии
11:12
Тренера из Ноябрьска проверяют из-за жестокого обращения с детьми. Видео
1
11:12
Челябинским сварщикам и монолитчикам готовы платить больше 230 тысяч рублей
1
11:09
В Магаданской области закрыли около 250 километров трассы
11:09
Пуровчанка, оскорбившая полицейского, отработает за это 100 часов
11:07
Рейсы из Перми в Сочи обратно задерживаются на несколько часов. Скрин
11:06
ЦБ начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей
1
11:05
Курганский ветеран СВО Кузьмин получил спортивный протез ноги. Фото
11:05
Создатель «Масяни» Олег Куваев* стал фигурантом нового уголовного дела
11:04
Рост 400% за неделю: в Тюменской области на карантин отправили 704 класса
11:02
ФСБ пресекла канал нелегальной миграции граждан Узбекистана на Камчатку
2
11:01
Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Сумской области
2
10:58
В районе Курильских островов произошло землетрясение
10:58
Собянин: Москва сбила еще два БПЛА
10:55
Тысячи нелегальных товаров нашли у бизнесменов в Екатеринбурге. Фото
10:55
Пермский стратегический завод модернизирует производство
10:50
Москвичей предупредили об экстремальном понижении температуры воздуха
10:50
Мерзнет не только Тюмень: отопление в муниципалитетах области запустят до конца недели
3
10:50
Тюменская птицефабрика усиливает контроль за биобезопасностью
10:50
В Курганской области возбудили уголовное дело из-за зомби-косуль
3
10:48
Пермяков напугал густой дым над торговым центром. Видео
10:48
Российские БПЛА уничтожили командный пункт офицеров ВСУ в Черниговской области
10:45
Экс-главу СКНЦ ФМБА Баранкина отправили в колонию
10:43
Ямальца оштрафовали за комментарии в «Одноклассниках»
10:43
В Златоусте продают ликеро-водочный завод. Фото
10:42
В колонию ХМАО пытались пронести телефоны в сгущенке. Фото
10:39
Парламент Кыргызстана собрался самораспуститься
10:38
Стало известно о реакции Аглаи Тарасовой на обвинение в контрабанде наркотиков
3
10:38
В Кургане изменится работа светофоров на шоссе Тюнина и улице Дзержинского. Карта
10:35
Почти половина домов в Свердловской области подключена к отоплению
10:35
Галопом по Кургану: где кататься на лошадях и учиться верховой езде
10:34
Над десятью регионами России уничтожены беспилотники
1
10:33
Дефицит при зарплате в 175 000 рублей: кого больше всего не хватает на тюменских стройках
10:32
В ЯНАО у мужчины отобрали скутер за пьяную езду
10:32
В Челябинской области спасатели вывели из леса заблудившегося грибника
10:30
У курганского исполкома ЕР руководитель появится к концу сентября
1
10:28
Ударит или нет: что ждать от магнитной бури 24 сентября 2025
10:25
На станции Курган поезд сбил мужчину насмерть
10:23
Банк наказали крупным штрафом за навязчивые звонки екатеринбурженке
10:22
Эрдоган и Трамп могут обсудить трехсторонний саммит по Украине
10:22
Собянин сделал объявление для москвичей из-за атак БПЛА
10:20
Полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Видео
10:18
Управляющий пермского оборонного завода намерен получить миллионы за банкротство
10:16
«Рандеву» двух докторов спасло пациентку: пожелтевшей тюменке провели уникальную операцию
10:16
В Курганской области пьяный подросток изрезал мужчину ножом
2
10:15
Песня челябинского шоумена Ярушина вновь участвует в отборе премии «Грэмми-2026»
10:15
Курганцам, не служившим в армии, посоветовали явиться в военкомат без повесток. Видео
10:12
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» просят арестовать активы Агаларовых
3
10:11
Певицу, унижавшую квадроберов на Ямале, обокрали в турецком отеле
2
10:10
В трех городах Татарстана введена угроза атаки БПЛА
10:10
В ХМАО банда «черной вдовы» за бесценок скупала квартиры с долгами
10:05
Курганский рыбак показал свою коллекцию щук, которых наловил в Тоболе. Видео
10:02
На трассе в Новосибирской области произошло страшное ДТП с фурами и «Газелью». Видео
10:00
Желуди — на груши, кактусы — на банки: на что курганцы меняются в дачном чате
09:59
В каких регионах стартовал отопительный сезон
09:56
На трассе ХМАО водитель влетел в лося. Фото
09:55
Дети массово заболевают ОРВИ в Свердловской области
09:55
METRO выиграло суд с мэрией Тюмени
09:53
Гладков рекомендовал белгородским школьникам оставаться дома
09:51
Над Жуковским и Обнинском уничтожены шесть БПЛА
09:44
Не заметила край платформы: появились подробности ЧП в метро Екатеринбурга
2
09:44
Челябинские врачи попали под следствие за повреждение мозга пациентки
09:43
ВС РФ уничтожили в Москве еще два БПЛА
09:40
В трех областях России объявлена ракетная опасность
1
09:40
Очередной депутат вышел из партии «Справедливая Россия» в Копейске
09:36
В Тюменской области ребенка избили на концерте в честь 80-летия Победы
09:33
ВС РФ уничтожили 69 БПЛА за ночь
09:29
МЧС разослало сообщения жителям Крыма
09:29
«Подстава»: Вика Цыганова не смолчала об «Интервидении»
7
09:24
В Челябинске до конца осени закрыли дорогу у больницы РЖД
09:20
Зеленский обсудил с Келлогом закупки американского оружия
09:20
ВС РФ уничтожили четыре БПЛА в Москве
09:19
Мирошник озвучил число погибших от рук ВСУ мирных жителей
09:18
В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА
09:13
Украинские военные применяли в Курской области оружие с крупнейшего в США арсенала Пикатинни
1
09:08
В южном городе России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
09:01
На Крымском мосту введены временные ограничения
09:00
Весной или осенью: садовод Ганичкина рассказала, когда и зачем белить деревья
08:59
В Японии встревожились из-за встречи лидеров РФ, КНР и КНДР
1
08:58
МЧС объявило в Крыму ракетную опасность
08:54
Девушка упала на рельсы метро в Екатеринбурге. Фото
08:53
Над столицей Татарстана запретили полет самолетов
08:51
Временные ограничения введены в аэропорту Геленджик
08:48
Пермячка засудила престижную гимназию из-за отчисления сына
1
08:46
В ГД предложили запустить программу обмена старых авто на новые российские
5
08:46
Военные ВСУ во время отступления пытались переплыть реку на детских надувных кругах
08:45
Топ необычных зоопарков, куда свердловчанам стоит сходить с детьми
08:45
Собрать автомобиль после ДТП: тур по авторазборам Челябинска
1
08:45
В курганской деревне Украинец устроили распродажу земли инвесторам. Карта
2
08:41
Временные ограничения введены в аэропорту Казани
08:35
В четвертом за ночь городе введены временные ограничения на полеты самолетов
1
08:33
Воздушное пространство над аэропортом столицы Норвегии Осло открыли спустя несколько часов
08:32
От скамейки запасных до мирового признания: Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
08:30
Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу
08:30
Рудник посреди леса, «белая женщина» и сердце: чем свердловчан завораживает озеро Тальков Камень
08:26
К президенту Польши пристал лжесвященник в католическом храме
1
08:20
Суд оставил под арестом бывшего вице-мэра Сургута
08:15
В аэропорту Самары массовые задержки и отмены рейсов. Скрин
08:03
Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область
08:00
Тепло снова придет в Тюмень после похолодания
1
07:50
Челябинские саперы выяснили, что за снаряд был спрятан в лесу
07:50
Названо «секретное оружие» КНДР
07:45
Курганские власти почти год не могут продать опасный долгострой, из-за которого пострадали дольщики. Фото
2
07:40
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты
07:40
В ПГУ приедут замминистра науки и второй секретарь МИД России
07:40
Кредитор продолжает потрошить скандального тюменского застройщика
07:39
В Тюмени ищут инвестора для строительства концертного зала с ледовой ареной
07:39
ВС РФ уничтожили БПЛА в Ростовской области
07:32
В МИД Литвы предложили Украине защитить границы НАТО
07:31
Молодежь Ханты-Мансийска готовится к знаковому фестивалю
1
07:27
Премьер-министр Испании раскрыл, что западные страны делают не так
07:21
Список прививок по ОМС хотят расширить в России
1
07:20
Bloomberg: МВФ согласился увеличить помощь Украине почти в два раза
07:20
Еще один аэропорт ввел временные ограничения
07:16
В МИД Литвы заявили, что европейские санкции против России неэффективны
2
07:15
Штормовой ветер и дожди накроют Ямал в ближайшие дни
07:10
Стала известна причина аномального тепла в Курганской области
07:10
Оппозиция Молдавии пообещала восстановить прямые рейсы и связи с РФ
07:04
Когда в свердловскую область придет похолодание
07:02
Два города северной Европы переполошились из-за неизвестных беспилотников: что известно к этому часу
1
07:00
Подсчитан ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР о хищении денег у МО РФ
06:59
Губернатор Сальдо: Херсон обязательно вернется в Россию
06:54
Власти Украины осудили визит трех африканских послов в Крым
06:53
Reuters: аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за БПЛА
1
06:45
Россияне озвучили оптимальный размер финансовой подушки
06:41
Дочь челябинского экс-губернатора проиграла суд вдове бывшего главы «Монтажника»
06:39
Рейс Владивосток — Москва экстренно сел в Питере из-за атаки дронов
06:38
Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористами из-за гибели Кирка
1
06:34
Замглавы МИД Вершинин: РФ признала Палестину до гибели тысяч ее жителей
06:33
Зрители поддержали продюсера из Кургана Максима Фадеева в его критике SHAMAN
2
06:31
Над Москвой сбито три беспилотника
06:27
Эрдоган посоветовал странам НАТО брать пример с Турции в связях с РФ и Украиной
06:22
Актер Смольянинов* погасил задолженность более чем в 155 тысяч рублей
1
06:19
Из головы пострадавшего жителя Донецка вытащили чип от БПЛА
1
06:19
Участникам СВО хотят выдавать бесплатные зубные протезы
06:01
Исповедь в поисковой строке: самые странные и смешные запросы жителей Курганской области
2
05:35
Мэр Тюмени проходит обучение в МГИМО по программе международного лидерства
05:33
Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным
2
05:26
Aftonbladet: над военным объектом в Норвегии обнаружили беспилотники
1
05:15
В екатеринбургской пробке заметили спорткар за 20 миллионов рублей. Фото
3
05:06
В Ноябрьске госпитализирован мотоциклист после ДТП с автобусом
04:45
В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ
04:32
Эрдоган заявил, что не верит в ближайшее окончание конфликта на Украине
04:20
NBС News: американец атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту
04:15
В Госдуме напомнили россиянам о штрафах за оставленные в подъезде коляски
2
04:12
Аэропорт Саратова неожиданно прекратил свою работу
04:08
Часть рейсов «Аэрофлота» перенаправлена в другие аэропорты
04:03
В аэропорту Саратова введен план «Ковер»
04:00
Расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского журналиста мобилизовали
03:58
Задержаны семь рейсов из Челябинска в Москву и обратно. Скрин
1
03:57
В Госдуме призвали запретить высадку из автобусов пенсионеров
03:49
Аэрофлот отправил самолеты на запасные аэродромы
03:33
В ХМАО откроется новое отделение для восстановления после травм и болезней
03:30
Сенатор Шептий навестил раненых бойцов СВО в госпитале ветеранов. Фото
03:29
В США приняли экстренные меры из-за угрозы парацетамола беременным
03:10
Актер из «Аноры», номинант «Оскара», остановивший съемки из-за смерти отца: чем известен Юра Борисов
11
03:05
Собянин сообщил о сбитом над Москвой 20-м беспилотнике
03:03
В Курганской области почти 200 домов передали под управление одной УК
02:57
Жители Реутова слышали взрывы на фоне атаки БПЛА на Москву
02:55
Пермяки не могут вернуться домой из Москвы
02:51
Сбит 20-й беспилотник, атаковавший Москву
02:34
Минобороны сбили 81 украинский БПЛА над регионами РФ
02:32
«Золотой мяч-2025» достался французскому футболисту Усману Дембеле из «ПСЖ»
02:22
В Тюмени задержаны и отменены рейсы в Москву и обратно из-за атаки дронов
02:11
В аэропорту Шереметьево сделали важное объявление
02:02
Авиакомпании РФ начали отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву: что происходит в Шереметьево и Домодедово
1
02:00
Российский губернатор отреагировал на дефицит бензина в регионе
1
01:55
В аэропорту Шереметьево частично сняты ограничения
01:43
Во Франции потребовали экспертизы для подтверждения пола жены Макрона
01:24
Еще одна авиакомпания РФ начала отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву
01:23
Рейсы «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву перенесли на фоне атаки БПЛА
01:11
Германия оценила последствия возможного конфликта с Россией
2
01:11
В московском аэропорту перенесены 45 рейсов на фоне атаки дронов
2
01:09
В ЯНАО на дорожной развязке произошло серьезное ДТП. Фото
00:59
Пермяк похитил электричество на миллионы рублей
1
00:54
Аэропорт Копенгагена закрылся из-за якобы появления дронов
00:52
Мединский с иронией отреагировал на запрет фильма Гайдая в Молдавии
00:49
Аэропорт Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников
00:45
У Юры Борисова умер отец
00:43
«Аэрофлот» выдал экстренное предупреждение для россиян на фоне атаки БПЛА
00:37
Франция официально признала Палестину государством
00:34
Аэрофлот вынужденно отменяет и переносит ряд рейсов
00:29
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
00:22
Уничтожен 12 беспилотник летевший на Москву
00:18
МИД Польши попыталось пригрозить РФ
00:08
В Нижневартовске на «зебре» сбили женщину. Фото
1
00:08
В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов
00:07
Студенты из Шадринска завоевали серебро на Кубке мира по самбо
1
00:05
Робот прогулялся по центру Екатеринбурга. Видео
3