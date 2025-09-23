Илья Резник рассказал, какое будущее ждет победителя «Интервидения»

Победу в «Интервидении» одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Легендарный поэт Илья Резник уверен: парня может ожидать большое будущее. Правда, при одном условии.
«Во Вьетнаме у него будет хорошее будущее — абсолютно точно, — сказал Илья Рахмиэлевич в интервью корреспонденту URA.RU. — У него и настоящее там отличное: Дык Фук десять лет назад выиграл „Голос“. Вообще, о будущем всегда говорить сложно: как вы понимаете, все зависит от случая».
«К сожалению, мы не можем заглядывать в будущее, поэтому не знаем, какая песня станет популярной и любимой у слушателей, — продолжает Илья Рахмиэлевич. — Например, я „Старинные часы“ написал за двадцать минут. Я и не мог в тот момент предположить, что она станет такой популярной. А ее поют на протяжении уже многих десятилетий. Пути Господни, как известно, неисповедимы. Помню, у одной из моих певиц три года лежала композиция на музыку Игоря Николаева, а потом она вдруг неожиданно зажила».
Хит складывается из множества мелочей, говорит Резник. Должно все совпасть. «Должна быть хорошая аранжировка. Важно, чтобы были хорошие продюсеры. Очень важно, насколько они порядочные, насколько они талантливые, насколько у них фантазия работает. Когда совпадают все компоненты, то происходит рождение большого артиста. Я от всей души желаю, чтобы у Дык Фука все сложилось».
«Я уже говорил, что победу этого мальчика я предсказал сразу, — поясняет Илья Рахмиэлевич. — Как только прослушал всех исполнителей, которые выступали на „Интервидении“, сказал своей любимой супруге Ирочке, что Дык Фук победит. Так и случилось. На „Интервидении“ в этом году выступало много интересных, ярких исполнителей. Но он, конечно, выделялся сразу среди других. Я очень рад, что именно этот парень одержал победу. Надеюсь, она откроет ему новые горизонты. Во всяком случае я от всей души ему этого желаю».
