Чем кормят в ресторанах Перми, которые признаны лучшими в центральной России

В шорт-лист национальной ресторанной премии Wheretoeat center 2025 вошли четыре пермских заведения: Nolan Wine & Kitchen, Madame Zhu, Belka и Rob Roy. Какие блюда предлагают гостям одни из лучших ресторанов страны и какой там средний чек — в материале URA.RU.
Nolan Wine & Kitchen
Ресторан европейской кухни Nolan Wine & Kitchen является частым участником ресторанной премии. В 2023 году он занял 4 место, а в 2024 году — седьмое. В топ лучших заведений центральной России выше его не поднимался ни один пермский ресторан. В основе меню — блюда из мяса и морепродуктов. В отзывах гости нахваливают овощной суп Минестроне, тартар из гребешка, паштет из печени и другие блюда. По данным сервиса «Яндекс Карты», средний чек — 1,5 тысячи рублей.
Madame Zhu и Belka
Эти два заведения принадлежат ресторатору Екатерине Белке. Шеф-повар у них тоже один — Максим Тупицын. Madame Zhu предлагает своим гостям микс классической французской и азиатской кухни. Здесь можно заказать роллы, луковый суп или утку конфи. Средний чек — 2-2,5 тысячи рублей. В меню Belka представлены разные блюда из морепродуктов: морские ежи, устрицы, рыба. Средний чек тут меньше — 1,5 тысячи рублей.
Rob Roy
В шорт-лист премии вошли не только рестораны, но и бар. Речь о заведении Rob Roy. Вместе с Nolan Wine & Kitchen он принадлежит рестораторам Арсению Кокаровцеву и Николаю Конищеву. Заведение является гриль-баром и специализируется на мясных блюдах, в частности стейках. Также здесь предлагают авторские коктейли. Средний чек — 1,3 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!