Украина потеряла почти 2000 бойцов, пытаясь удержать Купянск

Украинские военные понесли колоссальные потери, пытаясь удержать Купянск
Украинские военные понесли колоссальные потери, пытаясь удержать Купянск
Вооруженные силы Украины потеряли почти две тысячи своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над Купянском. Об этом сообщили в Минобороны России. Потери затронули также и военную технику. 

«При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Украинские военные потеряли также 36 танков и других военных машин. 

Российские военные близки к освобождению Купянска от бойцов ВСУ. Взятие контроля над городом даст военным ВС РФ тактическое преимущество, а также возможность для дальнейшего продвижения в зоне специальной военной операции. 

