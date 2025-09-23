Вооруженные силы Украины потеряли почти две тысячи своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над Купянском. Об этом сообщили в Минобороны России. Потери затронули также и военную технику.
«При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Украинские военные потеряли также 36 танков и других военных машин.
Российские военные близки к освобождению Купянска от бойцов ВСУ. Взятие контроля над городом даст военным ВС РФ тактическое преимущество, а также возможность для дальнейшего продвижения в зоне специальной военной операции.
