Дебошир разгромил магазин в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина разгромил витрину в одном из магазинов. Полицейские поймали дебошира и доставили в отделение, сообщила URA.RU пресс-служба окружного УМВД.
«В дежурную часть отдела полиции поступила информация о повреждении витрины магазина мужчиной. Прибывший на место происшествия экипаж госавтоинспекции оперативно задержал гражданина РФ 1995 года рождения и доставил его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
На мужчину завели административный протокол. Нанесенный ущерб магазину он добровольно возместил в полном объеме.
