В Перми удвоят размер премии для инвалидов

Депутаты Пермской городской думы поддержали увеличение размера премии «Преодоление» с 50 до 100 тысяч рублей. Соответствующий проект решения был представлен замглавы города Екатериной Мальцевой на заседании думы.
«Внесение изменений в решение Пермской городской думы обусловлено предполагаемым увеличением размера премии „Преодоление“ до 100 тысяч рублей каждому лауреату начиная с 2026 года. Премия присуждается с 2008 года и за это время ее размер ни разу не увеличивался», — сообщила Мальцева.
Решение об увеличении премии депутаты приняли единогласно. Премия «Преодоление» ежегодно вручается за значительные достижения инвалидам, а также людям, которые способствуют созданию условий для улучшения их жизни, социализации, развития способностей и самостоятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!