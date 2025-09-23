В Перми удвоят размер премии для инвалидов

В Перми размер премии «Преодоление» увеличат до 100 тысяч рублей
Депутаты Пермской городской думы поддержали увеличение размера премии «Преодоление» с 50 до 100 тысяч рублей. Соответствующий проект решения был представлен замглавы города Екатериной Мальцевой на заседании думы.

«Внесение изменений в решение Пермской городской думы обусловлено предполагаемым увеличением размера премии „Преодоление“ до 100 тысяч рублей каждому лауреату начиная с 2026 года. Премия присуждается с 2008 года и за это время ее размер ни разу не увеличивался», — сообщила Мальцева.

Решение об увеличении премии депутаты приняли единогласно. Премия «Преодоление» ежегодно вручается за значительные достижения инвалидам, а также людям, которые способствуют созданию условий для улучшения их жизни, социализации, развития способностей и самостоятельности. 

