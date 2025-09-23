«Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге, прогремевший на весь мир во время Чемпионата мира по футболу, начали демонтировать. Арт-объект отправляется на реставрацию, рассказали URA.RU организаторы ремонтных работ.
«Прямо сейчас на набережной в центре Екатеринбурга идет демонтаж культового и всемирно известного паблик-арт-объекта „Памятника клавиатуре“», — пояснили организаторы. Рабочим предстоит очистить все элементы арт-объекта от слоев краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы они не проваливались в землю. На это уйдет примерно один месяц.
Памятник был установлен в Екатеринбурге в 2005 году художником Анатолием Вяткиным и стал одним из символов города, получив мировую известность после публикации в New York Times. Реставрация приурочена к 20-летию объекта. Подробнее об истории арт-объекта — в материале URA.RU.
