В Екатеринбурге демонтируют прогремевший на весь мир памятник. Видео

«Памятник клавиатуре» демонтируют в Екатеринбурге ради реставрации
«Памятник клавиатуре» будет отсутствовать примерно месяц
«Памятник клавиатуре» будет отсутствовать примерно месяц Фото:

«Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге, прогремевший на весь мир во время Чемпионата мира по футболу, начали демонтировать. Арт-объект отправляется на реставрацию, рассказали URA.RU организаторы ремонтных работ. 

«Прямо сейчас на набережной в центре Екатеринбурга идет демонтаж культового и всемирно известного паблик-арт-объекта „Памятника клавиатуре“», — пояснили организаторы. Рабочим предстоит очистить все элементы арт-объекта от слоев краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы они не проваливались в землю. На это уйдет примерно один месяц.

Памятник был установлен в Екатеринбурге в 2005 году художником Анатолием Вяткиным и стал одним из символов города, получив мировую известность после публикации в New York Times. Реставрация приурочена к 20-летию объекта. Подробнее об истории арт-объекта — в материале URA.RU.

