23 сентября 2025

Новый депутат-коммунист будет получать зарплату в думе ХМАО

Депутат думы ХМАО Аминов будет работать на постоянной основе
Депутат думы ХМАО Аминов будет работать на постоянной основе Фото:

Депутат думы ХМАО Артем Аминов, получивший мандат вместо ушедшего Халида Таги-заде, будет работать на постоянной основе и получать зарплату. Решение поддержали на заседании комитета по законодательству, сообщил корреспондент URA.RU.

«От депутата думы Артема Аминова поступило заявление с желанием работать на постоянной профессиональной основе», — сообщил председатель комитета Вячеслав Дубов. Коллеги поддержали инициативу единогласно.

Аминова также включили в состав комитета по социальной политике. Окончательное решение примут на ближайшем заседании парламента. По словам источника URA.RU, депутат-коммунист будет получать порядка 250 тысяч рублей в месяц — среднюю зарплату депутата, работающего на постоянной основе.

Ранее URA.RU писало, что мандат Аминову достался после отставки скандального депутата Таги-заде, сравнившего ХМАО с родиной мигрантов из ближнего зарубежья. Таким образом, численность фракции КПРФ в думе Югры сохранилась — четыре человека.

