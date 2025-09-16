Коммунист получил мандат скандального депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО родиной мигрантов

В думе ХМАО появится депутат на замену ушедшему Халиду Таги-заде, сравнившему ХМАО с родиной мигрантов из ближнего зарубежья. В окружном избиркоме сообщили, что мандат получил коммунист из Советского района Артем Аминов.
«В ходе очередного заседания, которое прошло 17 сентября, Ибирательная комиссия Югры приняла решение о передаче вакантного мандата депутата думы ХМАО седьмого созыва Аминову Артёму, зарегистрированному кандидату в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии КПРФ по единому избирательному округу. Аминов был зарегистрирован в качестве депутата думы Югры», — сообщает официальный telegram-канал избиркома ХМАО.
Аминов выиграл выборы в совет депутатов городского поселения Советский — опорного населенного пункта КПРФ в Югре. Ожидается, что он присоединится к фракции, в которой после отставки Таги-заде осталось три депутата.
Ранее URA.RU писало о том, что лидер реготделения КПРФ Алексей Савинцев намерен расширить фракцию в думе, и что мандат Таги-заде может получить Аминов. Инсайд информационного агентства подтвердился.
