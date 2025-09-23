В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которую судили из-за слов о министре

Рогозина поблагодарила судью
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жительнице Удмуртии Евгении Рогозиной (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которая оставила комментарий под постом о рекордном подорожании сливочного масла в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

В прениях гособвинитель попросил назначить Рогозиной штраф в 650 тысяч рублей. «Признать Рогозину виновной. Назначить ей наказание в виде штрафа в 310 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Сети, на два года. Изменить меру пресечения на подписку о невыезде, отпустить ее из-под стражи в зале суда», — огласил судья.

Рогозина, в свою очередь, поблагодарила судью: «Спасибо, ваша честь. Всего доброго».

Евгению задержали в ноябре 2024 года. В комментариях она оставила фразу «сжечь ведьму». В посте сообщества соцсети «ВКонтакте» была цитата главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, которая объяснила рост цен на продукцию повышением уровня дохода россиян. В феврале Рогозиной предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»). Близкие считают, что Евгения просто процитировала мем.

Сначала Рогозину отправили под домашний арест, но в июне меру пресечения ужесточили из-за того, что женщина несколько раз нарушила режим. За Рогозину заступалась член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

