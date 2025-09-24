Повлияет ли новая ставка Минфина на цены на продукты

Новая ставка Минфина не приведет к росту цен на продукты
НДС уже повышали в 2019 году, и к росту цен в продуктовых магазинах это не привело
НДС уже повышали в 2019 году, и к росту цен в продуктовых магазинах это не привело

Повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года не приведет к росту цен на продукты. Ставка налога изменится лишь на товары и услуги, для которых сейчас действует НДС 20%, сообщили в Минфине.

На основные социально значимые продукты — мясо домашнего скота и птицы, молоко, яйца и продукты из них, хлеб, муку, макаронные изделия, соль, сахар и другие — сохранится ставка 10%. Она продолжит действовать на товары для детей, лекарства, некоторые медицинские изделия и книги. Также не изменится стоимость товаров, которые НДС не облагаются.

Основную ставку НДС уже повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Роста цен на продовольственные товары это тогда не вызвало.

По данным Росстата, рост цен в России замедляется. Годовая инфляция по итогам августа снизилась до 8,14% с июльских 8,79%. К следующему году в правительстве ждут уменьшения показателя до менее чем 7%. На этом фоне ЦБ 12 сентября уже в третий раз подряд снизил ключевую ставку — до 17% годовых.

