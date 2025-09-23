23 сентября 2025

Суд лишил родительских прав россиянку, оставившую ребенка в туалете Антальи

Заседание суда прошло в закрытом режиме, указано в материале
Заседание суда прошло в закрытом режиме, указано в материале

Россиянку, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта турецкой Антальи, Павло-Посадский суд Москвы лишил родительских прав. Информация об этом появилась из зала суда.

«Суд удовлетворил иск органов опеки к Бурнашкиной о лишении ее родительских прав», — указано в сообщении. Информацию приводит ТАСС. Отмечается, что заседание прошло в закрытом формате.

20 августа состоялось предварительное заседание в Подмосковье о лишении ее родительских прав. Его инициировали нынешние опекуны ребенка.

В октябре 2024 года 18-летняя россиянка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта в Турции. Изначально Бурнашкину приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Позже, в июле, апелляционный суд Турции сменил квалификацию преступления и освободил девушку из-под стражи. Мать девушки была оправдана в феврале. 9 июля Бурнашкина покинула Турцию и вернулась в Россию. Никаких препятствий для ее выезда не было, несмотря на нахождение в Турции дольше разрешенного. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

