23 сентября 2025

ХМАО накроет первый снег

Синоптики прогнозируют снег с дождем 26 сентября
Синоптики прогнозируют снег с дождем 26 сентября

Первый снег с дождем в Югре синоптики прогнозируют в пятницу 26 сентября. К концу рабочей неделе ночью местами по региону также похолодает до -5.

«Переменная облачность. Ночью местами, днем повсеместно небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +1, +6, местами по северу и востоку до -5, днем +6, +11», — пишут на своем сайте синоптики.

Снег с дождем в Сургуте может пойти в пятницу вечером при температуре от -4 до до +4, согласно данным «Яндекс Погоды». Аналогичные осадки прогнозируют в Нижневартовске днем, столбик термометра покажет от -5 до +3.

В Ханты-Мансийске снег с дождем ждут ночью. Температура в окружной столице 26 сентября составит от -2 до +6.

