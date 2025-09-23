ХМАО накроет первый снег

Первый снег с дождем в Югре синоптики прогнозируют в пятницу 26 сентября. К концу рабочей неделе ночью местами по региону также похолодает до -5.
«Переменная облачность. Ночью местами, днем повсеместно небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +1, +6, местами по северу и востоку до -5, днем +6, +11», — пишут на своем сайте синоптики.
Снег с дождем в Сургуте может пойти в пятницу вечером при температуре от -4 до до +4, согласно данным «Яндекс Погоды». Аналогичные осадки прогнозируют в Нижневартовске днем, столбик термометра покажет от -5 до +3.
В Ханты-Мансийске снег с дождем ждут ночью. Температура в окружной столице 26 сентября составит от -2 до +6.
