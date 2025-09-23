«Его раскромсали»: рецидивист с ножом набросился на свердловского доцента

В Красноуфимске (Свердловская область) утром 22 сентября, по предварительным данным, на улице жестоко зарезали 70-летнего доцента Евгения Я. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Неизвестный напал на мужчину около девяти утра. Набросился с ножом со спины, пожилой человек не смог дать отпор, его просто раскромсали», — сказал первый собеседник агентства.
ЧП произошло на улице 8 Марта. Предварительно, силовики задержали нападавшего. Им может быть ранее неоднократно судимый местный житель, добавил второй собеседник. 24 сентября потерпевшего похоронят.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
