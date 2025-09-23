Монтаж кровли и палубного оборудования: в Перми почти 100 млн рублей направят на ремонт дебаркадеров

В Прикамье на торгах определят подрядчика для восстановления двух дебаркадеров
Подрядчику необходимо отбуксировать дебаркадеры к месту оказания услуг (архивное фото)
Подрядчику необходимо отбуксировать дебаркадеры к месту оказания услуг (архивное фото) Фото:

В Прикамье объявили аукцион на восстановление двух дебаркадеров. Стоимость контракта составляет 97,8 млн рублей. Работы должны быть выполнены до мая 2026 года, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Подрядная организация обязана выполнить восстановление стропильной системы, осуществить установку кровельного покрытия и палубного оснащения. Помимо этого, провести модернизацию инженерных коммуникаций. Прием заявок завершится 30 сентября», — указано в описании закупки.

Речь идет о двух железобетонных судах: «Дебаркадер-52», построенный в 1968 году, и «Дебаркадер-80» 1972 года выпуска. Подрядчику предстоит осуществить буксировку обоих объектов к месту проведения ремонта. После дебаркадеры должны быть возвращены в акваторию затона по улице Водников, 31.

