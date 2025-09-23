Использовал «глушилку» и планировал убийство: пермяк пытался отомстить бывшей жене

В Перми осудят местного жителя за покушение на убийство трех человек. Злоумышленник собирался отомстить бывшей жене и ее новой семье, для этого он использовал средство подавления радиосигнала, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Пермского района. Он обвиняется в покушении на убийство двух или более лиц <...>. Установлено, что мужчина в июне 2025 года пришел в дом к бывшей супруге, которая проживала со своим сожителем и его матерью. Обвиняемый использовал устройство постановки радиопомех, чтобы потерпевшие не смогли <...> сообщить о преступлении», — указано в telegram-канале ведомства.
Дверь в помещение была не заперта. Злоумышленник, используя неустановленный тупой твердый предмет, нанес многочисленные удары по голове и телу гражданина, являющегося сожителем его экс-супруги. Кроме того, в отношении потерпевшего был применен электрошокер. После этого нападавший тем же предметом несколько раз ударил бывшую супругу.
Но жертвы оказали активное сопротивление и стали громко звать на помощь. Опасаясь вмешательства соседей, подозреваемый поспешил покинуть место происшествия. Позже пострадавшие обнаружили источник радиопомех, отключили его и вызвали скорую помощь и полицию.
Через несколько часов бывшая жена обвиняемого, возвращаясь домой, обнаружила, что мужчина вновь проник в ее жилище. На этот раз он ударил по голове мать сожителя женщины тем же предметом, после чего снова скрылся. В ходе розыскных мероприятий подозреваемого задержали и заключили под стражу.
