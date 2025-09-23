Пожар в новосибирском зоопарке лишил жизни животных, которых любили тысячи горожан: что известно о трагедии

В зоопарке Новосибирска, который считается одним из крупнейших в России, вспыхнул мощный пожар. В огне погибло более 10 животных. Тем временем было спасено более 20. Среди них яки, пятнистые олени, дикобразы, козы и другие.
Прокуратура организовала проверку по поводу пожара. На место прибыл природоохранный прокурор, который будет координировать действия спецслужб. По итогам проверки будет дана оценка исполнения норм в сфере пожарной безопасности. Что известно к этому часу о пожаре в зоопарке Новосибирска — в материале URA.RU.
Возгорание в новосибирском зоопарке
В зоопарке Новосибирска произошел пожар. Отмечается, на момент приезда спасателей горело два деревянных здания. Из огня было спасено 20 животных. Среди них пятнистые олени, яки, нубийские козы, верблюды, шотландские быки и дикобразы.
По словам мэра Новосибирска, Максима Кудрявцева, сгорело два вольера площадью в 180 квадратных метров. На месте работали более 30 спасателей и 10 единиц техники. Также к зоопарку прибыли директор Андрей Шило и его сотрудники.
Распространение пожара удалось остановить. Огонь не перебрался на другие постройки и деревья. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.
Погибшие животные
В результате пожара в огне погибло более 10 животных. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По предварительным данным, погибли ламы и альпаки. Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Комментарий ГУ МЧС
В ГУ МЧС рассказали, что одно из сгоревших строений использовалось для загона животных, а другое было административным. Для локализации пожара потребовалось 40 минут. Была угроза того, что огонь перейдет на хвойные деревья, но ее устранили. Спасатели вытащили из огня более 20 животных. Слова МЧС приводит NGS.ru.
Прокуратура организовала проверку
Прокуратура организовала проверку по поводу пожара в зоопарке. Отмечается, что она будет проводиться совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой.
«Прокуратурой Заельцовского района Новосибирска совместно с Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту возгорания, произошедшего в зданиях для содержания животных, расположенных на территории зоопарка „Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило“», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Также отмечается, что на место выехал природоохранный прокурор. Он будет координировать действия спецслужб. После проведенной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
