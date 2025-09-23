Посольство России в Канаде назвало конфискацию самолета «Волга-Днепр» незаконной

Возможная конфискация борта Ан-124-100 перевозчика «Волга-Днепр» в Торонто является процедурой неприемлемой и незаконной. Свою позицию по данному вопросу озвучило посольство РФ в Канаде.
«Что касается возможности односторонней конфискации [Канадой] частной собственности (самолета Ан-124 — прим. URA.RU), это с самого начала было откровенно политизированным делом с явно антироссийским подтекстом <...>. Такие действия являются неприемлемыми и незаконными», — пояснили собеседники РИА Новости.
В дипмиссии России считают, что канадские власти фактически осуществили захват самолета, который доставлял гуманитарный груз в интересах граждан Канады. После этого владельцы воздушного судна были включены в санкционные списки с целью последующего «циничного присвоения» имущества.
В феврале 2022 года Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства российскими авиаперевозчиками. В результате ограничений грузовой самолет Ан-124-100, выполнявший по заказу канадского правительства гуманитарный рейс для транспортировки тестов на COVID-19 из Китая, был задержан в аэропорту Торонто.
Канада весной запустила процесс конфискации борта. Следом украинские власти выразили надежду, что воздушное судно будет передано в распоряжение Киева. По мнению российского посла в Оттаве Олега Степанова, арест Ан-124 является пиратством и угоном, пишет RT.
