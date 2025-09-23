Пермская больница объявила аукцион на аренду вертолета для санитарной авиации

В Прикамье на аренду вертолета для санитарной авиации выделили 240,9 млн рублей. Заказчиком выступает Пермская краевая клиническая больница, указано на портале ЕИС «Закупки».
«Вертолет должен быть выпущен не ранее 2014 года, иметь дальность полета не менее 500 километров и оснащение для перевозки не менее двух медиков, семи сидячих и двух лежачих пациентов», — написано в технической документации. Торги завершились 23 сентября. Сейчас определяют победителя.
Воздушное судно будет работать на территории всего региона и обслуживать пациентов по заявкам медучреждений. Экипаж вертолета должен иметь необходимые лицензии и допуски для выполнения санитарных рейсов. Контракт заключат с момента подписания до конца февраля 2027 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе в год празднования 90-летия краевой службы санитарной авиации начал летать новый вертолет Ми-8. Борт отличается увеличенной вместимостью и позволяет транспортировать до четырех пациентов в тяжелом состоянии одновременно.
