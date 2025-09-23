Суд отменил постановление о сносе киосков в Екатеринбурге

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление правительства Свердловской области, устанавливающее правила аренды участков без торгов на срок не более двух лет. Однако снесенные киоски на свои прежние места не вернутся, сообщает telegram-канал, близкий к мэрии.
«Формально, это решение челябинского суда ликвидирует не только возможность каких-то действий с НТО. Но и сам документ, на основании которого коммерсанты могут оставить свои объекты», — сообщает «Екатеринбург. Главное».
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. Ответ ожидается.
Ранее авторитетный издатель рассказал URA.RU, какие последствия могут быть из-за сноса киосков «Роспечати» в Екатеринбурге. По его словам, это нанесет очень большой удар по печатной прессе. Сейчас издатели ведут переговоры с магазинами и усиливают поставки в киоски Свердловской области.
Киоски «Роспечати» начали сносить в Екатеринбурге в июне 2025 года по требованию мэрии. Причиной стало окончание договоров аренды и размещение объектов с нарушениями. После этого городские власти выставили на торги участки, которые подходят под размещение киосков, но новые условия оказались для бизнеса (монополист здесь компания «Розпечать») непосильными, так как стоимость лотов доходит до 250 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!