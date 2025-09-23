В Сургуте (ХМАО) на международной выставке «Сургут. Нефть и газ — 2025» компания «Золотая палата» представит ассортимент монет для коллекционеров с 24 по 26 сентября в честь 50-летия Когалыма. Монеты, созданные из драгоценных металлов, покажут альтернативный способ инвестиций. Об этом рассказали «NEFT» в telegram-канале.
«Популярные и редкие золотые инвестиционные монеты на выставке „Сургут. Нефть и газ — 2025“ представит официальный дилер — федеральная компания „Золотая Плата“. Международная специализированная технологическая выставка состоится с 24 по 26 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе „Энергетик“», — пишут в посте.
На мероприятии можно будет увидеть помимо новых монет такие экземпляры как «Георгий Победоносец», «Сеятель» и иностранные монеты. На официальном сайте «Золотой палаты» сказано, что тираж новых монет составит три тысячи штук.
В сентябре 2025 года цена на золото в рублях превысила психологическую отметку — 10 тысяч рублей за грамм. Специалисты компании на выставке проконсультируют гостей о том, как выгодно покупать и продавать золотые и серебряные монеты.
