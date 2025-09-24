Певец Shaman честно высказался про конкурс «Интервидение»

Россия задала высокую планку в зрелищности «Интервидения»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman отметил, что России удалось возродить международный конкурс
Shaman отметил, что России удалось возродить международный конкурс Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) высоко оценил масштаб и зрелищность прошедшего 20 сентября в Москве финального шоу международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам артиста, Россия «задала высокую планку» в организации мероприятия. 

«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — заявил певец в интервью aif.ru. Он также отметил, что испытывает гордость за то, что Россия смогла не только возродить, но и провести такое масштабное международное событие.

Shaman представлял Россию в финале «Интервидения-2025» с композицией «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, после того как по итогам жеребьевки ему достался девятый номер выступления. Конкурс прошел 20 сентября на площадке Live Арена в Москве, объединив 22 страны, а решение о его проведении в России было принято согласно указу президента Владимира Путина. Победителем музыкального соревнования стал артист из Вьетнама Дык Фук, второе место заняла Киргизия, третье — Катар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) высоко оценил масштаб и зрелищность прошедшего 20 сентября в Москве финального шоу международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам артиста, Россия «задала высокую планку» в организации мероприятия.  «Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — заявил певец в интервью aif.ru. Он также отметил, что испытывает гордость за то, что Россия смогла не только возродить, но и провести такое масштабное международное событие. Shaman представлял Россию в финале «Интервидения-2025» с композицией «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, после того как по итогам жеребьевки ему достался девятый номер выступления. Конкурс прошел 20 сентября на площадке Live Арена в Москве, объединив 22 страны, а решение о его проведении в России было принято согласно указу президента Владимира Путина. Победителем музыкального соревнования стал артист из Вьетнама Дык Фук, второе место заняла Киргизия, третье — Катар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...