Shaman присвоили номер для выступления на «Интервидении»

Дронов исполнит на конкурсе песню «Прямо по сердцу»
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступит в финале международного конкурса «Интервидение» под девятым номером. Это следует из результатов жеребьевки, состоявшейся в московском национальном центре «Россия».

«Представителю России Shaman (Ярославу Дронову) выпал номер 9», — передает РИА Новости. Организаторы жеребьевки пояснили, что порядок выступления был установлен в ходе специальной церемонии: представители стран поочередно подходили к «Царь-самовару», где термокружки с горячей водой открывали номера конкурсантов. Сама жеребьевки прошла в дружественной атмосфере.

Shaman представит Россию с композицией «Прямо по сердцу», созданной продюсером и музыкантом Максимом Фадеевым. В песне раскрываются темы любви и доверия. В состав жюри от России вошел народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. В этом году мероприятие объединит исполнителей из разных стран, которые продемонстрируют свои музыкальные достижения перед международным жюри и зрителями. Финал конкурса пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве.

