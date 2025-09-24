Названа профессия, обогнавшая айтишников по темпу роста зарплат

Зарплаты строителей в России выросли быстрее, чем у IT-специалистов
Строителям предлагают высокую зарплату
Строителям предлагают высокую зарплату

В России в 2025 году быстрее всего растут зарплаты у строителей. Они по этому показателю обгоняют IT-специалистов. Об этом рассказали в рекрутинговом сервисе hh.ru.

«С января по август средняя предлагаемая зарплата в строительстве увеличилась на 23% до 117,6 тысячи рублей в месяц. В IT-сфере предлагаемые зарплаты за тот же период выросли всего на 6% — до 90 тысяч рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на сервис по поиску работы.

Уточняется, что айтишники в среднем сейчас зарабатывают 149, 1 тысяч рублей в месяц, а прорабы и мастера строительно-монтажных работ около 149,9 тысячи рублей. К примеру, сварщики получают в среднем 144,1 тысячи рублей, отмечает издание. 

Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата в России в июне 2025 года достигла 103,2 тысячи рублей. Это почти на 16% выше данных прошлого года.

