Россиянам хотят ограничить возвраты товаров с маркетплейсов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов для отдельных категорий товаров, реализуемых через маркетплейсы. Инициатива направлена на защиту бизнеса от злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов в период пикового спроса.
«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают, или покупают перед Новым годом, а возвращают после — с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену», — цитируют Решетникова «Ведомости». Он отметил, что обсуждение механизма невозвратных тарифов необходимо вести с бизнесом и Роспотребнадзором для соблюдения баланса интересов всех сторон.
В ходе заседания сенаторы поддержали предложение министра. Было решено в кратчайшие сроки подготовить перечень товарных категорий, наиболее подверженных злоупотреблениям возвратами — в первую очередь речь идет о сезонных и праздничных товарах. Этот список комитет намерен направить в Минпромторг для дальнейшей проработки.
Участники рынка по-разному оценивают инициативу. Представитель Wildberries сообщил, что компания открыта к диалогу, но выступает за гибкий подход и сохранение баланса между интересами покупателей и продавцов. В Ozon также подтвердили готовность обсуждать новые механики для отдельных видов товаров, особенно с учетом роста возвратов в праздничные периоды и необходимости защиты от мошенничества. В компании уже применяются меры контроля — например, обязательное предоставление фото товара при возврате.
В «Яндекс маркете» отметили, что массовых возвратов в праздники не фиксируют. По мнению представителей маркетплейса, основная причина возвратов — несоответствие ожиданий покупателей, что можно минимизировать с помощью более подробных карточек товаров и контроля комплектации.
Эксперты рынка подчеркивают: массовые возвраты отмечаются преимущественно в сегментах с импульсным спросом — одежда, техника, товары для дома. В период крупных праздников уровень возвратов может достигать 15–20%, сообщил глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. Он призвал к осторожному подходу при формировании перечня невозвратных товаров во избежание ущемления прав потребителей. В то же время председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов напомнил, что закон уже содержит перечень товаров, не подлежащих возврату, и введение дополнительных ограничений для онлайн-торговли может противоречить действующему законодательству и правам граждан на отказ от товара ненадлежащего качества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.