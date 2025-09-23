23 сентября 2025

В ХМАО водитель легковушки снес дорожное освещение: двое пострадало

В ХМАО водитель Hyundai влетел в столб с освещением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Травмировались водитель и 48-летний пассажир
Травмировались водитель и 48-летний пассажир Фото:

В Нягани (ХМАО) на улице Чернышова водитель Hyundai Accent 46-ти лет не справился с управлением и въехал в столб с освещением. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Нягани в telegram-канале.

«20.09.2025 около 20:30 у дома 5г по улице Чернышова, 46-летний водитель автомобиля „Hyundai Accent“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения», — сообщают в посте. В итоге водитель и пассажир получили травмы.

Автомобиль въехал в столб с освещением
Автомобиль въехал в столб с освещением
Фото:

Помимо этого случая в Нягани за неделю зарегистрировали девять аварий с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД выявили 239 нарушений ПДД. Среди них 11 автолюбителей задержано в пьяном виде, а нарушения при перевозке детей выявлено в девяти случаях. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 22 сентября сбили женщину. Происшествие произошло в микрорайоне Старый Вартовск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) на улице Чернышова водитель Hyundai Accent 46-ти лет не справился с управлением и въехал в столб с освещением. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Нягани в telegram-канале. «20.09.2025 около 20:30 у дома 5г по улице Чернышова, 46-летний водитель автомобиля „Hyundai Accent“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения», — сообщают в посте. В итоге водитель и пассажир получили травмы. Помимо этого случая в Нягани за неделю зарегистрировали девять аварий с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД выявили 239 нарушений ПДД. Среди них 11 автолюбителей задержано в пьяном виде, а нарушения при перевозке детей выявлено в девяти случаях.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 22 сентября сбили женщину. Происшествие произошло в микрорайоне Старый Вартовск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...