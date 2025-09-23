В ХМАО водитель легковушки снес дорожное освещение: двое пострадало

В Нягани (ХМАО) на улице Чернышова водитель Hyundai Accent 46-ти лет не справился с управлением и въехал в столб с освещением. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Нягани в telegram-канале.
«20.09.2025 около 20:30 у дома 5г по улице Чернышова, 46-летний водитель автомобиля „Hyundai Accent“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения», — сообщают в посте. В итоге водитель и пассажир получили травмы.
Помимо этого случая в Нягани за неделю зарегистрировали девять аварий с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД выявили 239 нарушений ПДД. Среди них 11 автолюбителей задержано в пьяном виде, а нарушения при перевозке детей выявлено в девяти случаях.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 22 сентября сбили женщину. Происшествие произошло в микрорайоне Старый Вартовск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!