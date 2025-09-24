Польша не должна втягивать союзников в возможный конфликт с Россией, если сама намерена обострять ситуацию. Об этом сообщил журналист Томас Фази в социальной сети X, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о готовности жестко реагировать на любые нарушения воздушного пространства страны.
«Вам не нужна „поддержка“, потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно», — написал журналист. Он отметил, что Польша не должна использовать союзников для реализации собственных внешнеполитических амбиций.
Ранее МИД России опроверг обвинения Варшавы в преднамеренном нарушении границы российскими беспилотниками и заявил о готовности к открытому обсуждению инцидента с польской стороной. Несмотря на отсутствие доказательств, премьер-министр Польши Дональд Туск настаивал на российском происхождении дронов и призвал к поддержке со стороны НАТО.
