В МИД РФ прокомментировали мифы Польши об инциденте с дронами

МИД России опроверг распространенные Польшей заявления о преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства республики. Как сообщает пресс-служба министерства, российская сторона представила факты, которые полностью развенчивают версию Варшавы о нарушении границы для эскалации украинского кризиса.
«Оборонное ведомство [РФ] однозначно подтвердило, что объекты для поражения на территории Республики Польша не планировались, а дальность полета БПЛА, применявшихся при упомянутом выведении из строя предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые, по утверждениям Варшавы, якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров. Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса», — сообщила пресс-служба МИД РФ. Официальное заявление было распространено на сайте ведомства.
Кроме того, в министерстве добавили, что Россия готова к открытому обсуждению произошедшего. Российское оборонное ведомство выразило готовность провести консультации с Министерством обороны Польши для полного выяснения всех обстоятельств инцидента. В МИД РФ подчеркнули, что открыты к совместной работе по этому вопросу и заинтересованы в предотвращении дальнейшего обострения ситуации.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что на территории страны сбиты десяток «опасных» беспилотников над территорией страны. По его словам, аппараты якобы были «российскими». Однако доказательств принадлежности БПЛА предоставлено не было.
Польша заявила о намерении обратиться к НАТО с просьбой о проведении консультаций после инцидента с беспилотниками, передает 360.ru. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, власти Польши не предпринимала попыток обратиться к России. Он также отметил, что Евросоюз и НАТО ежедневно бездоказательно обвиняют Россию в провокациях, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.