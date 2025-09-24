Мэр Новосибирска прокомментировал пожар в зоопарке

Мэр Новосибирска опубликовал результаты работы по спасению зоопарка от пожара
Сотрудники и пожарные спасали животных
Сотрудники и пожарные спасали животных

Из огня в Новосибирском зоопарке спасли десятки животных. Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев.

«В Новосибирском зоопарке 24 животных спасли во время пожара. Его сотрудники проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания», — сообщил Кудрявцев в своем telegram-канале.

По словам мэра, директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. Он добавил, что это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. В пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Кудрявцев пообещал, что Новосибирский зоопарк будет открыт для посещения с 25 сентября. Глава администрации запланировал совещание, где будут проанализированы последствия случившегося.

Ранее в Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, произошел пожар, в результате которого сгорели два вольера и погибли животные, включая лам и альпаку. Прокуратура начала проверку соблюдения норм пожарной безопасности. На месте происшествия работали десятки спасателей и сотрудники зоопарка.

