23 сентября 2025

Краснокнижный и невкусный гриб нашли свердловские грибники. Фото

Трутовик овечий растет преимущественно в хвойных и смешанных лесах
Трутовик овечий растет преимущественно в хвойных и смешанных лесах

Свердловчане наткнулись на редкий, но совершенно невкусный (по мнению грибников) гриб. Речь о трутовике овечьем, который внесен в Красную книгу Московской и Свердловской областей.

«Краснокнижный, к тому же совершенно невкусный. Попробовали в прошлом году подарить и выкинули все», — делятся грибники в комментариях в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

Трутовик пригоден к употреблению только в незрелом виде. Молодые шляпки гриба можно сварить, пожарить, потушить или же замариновать со специями.

Трутовик овечий
Трутовик овечий
Фото:

