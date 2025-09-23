Мэрия из ХМАО вложила десятки миллионов рублей в развитие спорта

Сургутский район ХМАО потратил более 26 миллионов рублей на новое оборудование для спортивных школ и учреждений. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем telegram-канале пояснил, что на эти цели были направлены средства из федерального, окружного и местного бюджетов.
«Работа по обновлению инвентаря и оборудования спортивных школ и учреждений ведется на системной основе. С начала года на эти цели направлено свыше 26,3 млн рублей», — прокомментировал Трубецкой.
Обновлением обеспечены две спортивных школы — первая и вторая. Спортшкола № 1 получила инвентарь для тенниса, будо-маты и оборудование для стрельбы из лука. Во второй школе появилось оборудование для художественной гимнастики, бокса и гиревого спорта. Для районного управления спортивных сооружений были закуплены борцовский ковер, баскетбольные щиты и стойки, тренажеры, а также экипировка для сборных команд.
Обновление прошло и в спортивной школа «Витязь»: там появились новые ракетки, мячи и сетка. А школа олимпийского резерва получила инвентарь для тяжелой атлетики и электронные весы. Готовится к открытию в октябре 2025 года районный Центр цифровых видов спорта. Его оснащают беговыми дорожками, силовыми тренажерами, компьютерной мебелью и мультимедийным оборудованием. «Такая работа позволяет создать для жителей Сургутского района комфортные условия для занятий спортом и обеспечить развитие как традиционных, так и новых направлений», — подытожил Трубецкой.
