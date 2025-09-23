23 сентября 2025

Мэрия из ХМАО вложила десятки миллионов рублей в развитие спорта

Сургутский район направил 26 миллионов на оборудование для спортшкол
Сургутский район направил на развитие спорта 26,3 млн рублей
Сургутский район ХМАО потратил более 26 миллионов рублей на новое оборудование для спортивных школ и учреждений. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем telegram-канале пояснил, что на эти цели были направлены средства из федерального, окружного и местного бюджетов.

«Работа по обновлению инвентаря и оборудования спортивных школ и учреждений ведется на системной основе. С начала года на эти цели направлено свыше 26,3 млн рублей», — прокомментировал Трубецкой.

Обновлением обеспечены две спортивных школы — первая и вторая. Спортшкола № 1 получила инвентарь для тенниса, будо-маты и оборудование для стрельбы из лука. Во второй школе появилось оборудование для художественной гимнастики, бокса и гиревого спорта. Для районного управления спортивных сооружений были закуплены борцовский ковер, баскетбольные щиты и стойки, тренажеры, а также экипировка для сборных команд.

Обновление прошло и в спортивной школа «Витязь»: там появились новые ракетки, мячи и сетка. А школа олимпийского резерва получила инвентарь для тяжелой атлетики и электронные весы. Готовится к открытию в октябре 2025 года районный Центр цифровых видов спорта. Его оснащают беговыми дорожками, силовыми тренажерами, компьютерной мебелью и мультимедийным оборудованием. «Такая работа позволяет создать для жителей Сургутского района комфортные условия для занятий спортом и обеспечить развитие как традиционных, так и новых направлений», — подытожил Трубецкой.

