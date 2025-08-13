Мэр из ХМАО озвучил сроки сдачи спортобъекта

Строительство круглогодичного модульного ледового катка в отдаленном поселении Угут Сургутского района подходит к завершающей стадии. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем telegram-канале сообщил, что строители осенью перейдут к внутреннему обустройству и озеленению.
«Возведение модульного ледового катка продолжается в Угуте. Работы стартовали в начале этого года, и на сегодняшний момент уже залит фундамент, испытаны и забиты сваи, строители монтируют фермы для каркаса здания. Осенью планируется перейти к следующему этапу работ — подрядчик займется внутренним устройством объекта и озеленением. Также выполнен задел на перспективу: приобретены хоккейные борта, поставлено спортивное покрытие», — отметил Трубецкой.
Он сообщил жителям, что надеется на запуск объекта к концу 2025 года. Ледовый каток с площадкой и навесом строится возле спорткомплекса «Победа». Объект будет востребован жителями и зимой, и летом. В теплое время года его можно будет использовать как футбольное поле. Каток возводится на средства из бюджета района и нефтяников. Из 70 миллионов рублей доля муниципалитета — 50 миллионов. Похожие объекты были запущены в 2024 году в других поселениях Сургутского района — в Ляминой и Русскинской. А всего в муниципалитете 18 хоккейных кортов, в том числе открытых.
Ранее URA.RU писало о том, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев на большом градостроительном совете под председательством главы региона Руслана Кухарука положительно оценил проект комплексного развития территории поселков Барсово и Солнечный, инициированный главой Сургутского района Андреем Трубецким. Проектом КРТ в Барсово предусмотрено расселение аварийного жилья и строительство многоквартирных домов, а также пешеходной аллеи и сквера.
