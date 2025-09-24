Рома Зверь высказал свое мнение об «Интервидении»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не только создает уникальную платформу для обмена опытом, но и способствует объединению культур. Об этом в рассказал лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь.
«Главное — это общение. Люди из разных стран приехали, обменялись опытом, сравнили, вдохновились. Любое объединение культур и национальностей дает новый импульс», — сказал Зверь ТАСС. Он уверен, что личные встречи и совместное творчество становятся источником новых идей. Исполнитель отметил, что «Интервидение» помогает не только музыкантам, но и зрителям лучше узнать творчество представителей других стран.
Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) — российский вокалист и гитарист. В 2001 году он основал группу «Звери», которая стала одной из самых популярных рок-команд страны. В дискографии коллектива — семь студийных альбомов и пять мини-альбомов, а такие песни, как «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя» давно стали хитами.
«Интервидение» — это музыкальный конкурс, который проводился в 1960-1980-х годах под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Его часто сравнивали с «Евровидением», однако участие в нем принимали не только социалистические страны, но и представители Австрии, Бельгии, Испании, Канады, Нидерландов, Португалии и других государств.
Президент России Владимир Путин 3 февраля подписал указ о возрождении «Интервидения». Первый после долгого перерыва конкурс прошел 20 сентября в Москве. Россию на нем представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). В этом году участие в «Интервидении» подтвердили артисты из более чем 20 стран. Победителем стал представитель Вьетнама — певец Дык Фук.
