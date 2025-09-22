В Москве в ночь с 20 на 21 сентября прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение», объединяющий исполнителей из 23 государств. Мероприятие состоялось на сцене комплекса Live Arena и привлекло внимание тысяч онлайн-зрителей. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук.
Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». Исполнитель попросил не оценивать его выступление. Для музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева эта новость стала неожиданностью. Более того, он остался разочарован выступлением Дронова.
Музыкальный критик Сергей Соседов пришел в восторг от того, как Россия организовала конкурс, по его словам, четыре миллиарда зрителей со всего мира побывали в «райском месте». А продюсер Яна Рудковская заявила, что российские артисты не должны быть изолированы от международных состязаний. Также председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что на конкурсе болел за представителей Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. Подробнее о том, как в России отреагировали на прошедшее в стране «Интервидение» — в материале URA.RU.
Итоги музыкального конкурса
«Интервидение» прошло в России 20 и 21 сентября. Конкурс объединил представителей 23 стран. Мероприятие состоялось на сцене комплекса Live Arena. Всего трансляцию «Интервидения» посмотрело четыре миллиарда человек. Победу в одержал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Певец заявил, что потратит часть средств на благотворительность в России. Планируется, что в следующем году шоу пройдет в Саудовской Аравии.
От России выступал певец и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнил композицию «Прямо по сердцу» и попросил жюри не оценивать его выступление. Он объяснил это правилами гостеприимства. По мнению певицы Ольги Зарубиной, Дронов поступил правильно, приняв такое решение.
Как в РФ отреагировали на «Интервидение»
Максим Фадеев остался разочарован выступлением Shaman
Продюсер и автор песни «Прямо по сердцу» Максим Фадеев заявил, что решение певца Shaman отказаться от оценок жюри на музыкальном конкурсе стало для него полной неожиданностью. «Я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой», — отметил Фадеев.
Кроме того, по его словам, песня «вокально очень сложна», в ее исполнении важно физиологическое спокойствие. Фадеев подчеркнул, что остался разочарован. По его словам, песня прозвучала некорректно потому, что Ярослав был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия. Также продюсер заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала.
«Незапланированное решение»: Соседов о поступке Shaman
Как считает музыкальный критик Сергей Соседов, решение исполнителя о том, чтобы его выступление не оценивали, было неслучайным. По его мнению, Дронову велели так сделать.
«Давайте не будем наивными. SHAMAN вряд ли сам себя снял. Видимо, ему велели так сделать. И это решение, кстати, правильное. Если бы этого не сделали и SHAMAN победил, было бы сложно отмыться от упреков, что это заранее инспирировано и что это не результат свободного волеизъявления членов международного жюри», — сказал Соседов.
При этом музыкальный критик считает, что певец выступил прекрасно. Соседов подчеркнул, что весь мир увидел, что Дронов является артистом международного уровня.
Организация на высочайшем уровне: Соседов об «Интервидении»
Соседов лично присутствовал на финале конкурса. По его словам, приглашение на музыкальное событие поступило ему от организаторов. Критик отметил, что был впечатлен не только выступлениями конкурсантов, но и уровнем организации самого конкурса.
«Все было организовано на высочайшем уровне: и зрителей, и гостей встречали, провожали, во всем помогали. Честно говоря, я давно такого не видел! Просто красота! Совершенно райское место!» — отметил музыкальный критик.
Также он отметил помощь волонтеров, которые помогали гостям мероприятия. Особое место критик отвел угощениям. «Нас угощали вкуснейшем сибасом. Очень вкусное каре ягненка было. А какие фрукты роскошные! Все было очень вкусно и здорово! Я давно такого не видел. Горжусь тем, как наша страна организовала конкурс», — подчеркнул Соседов.
«Не ищите подводных камней»: критик Бабичев о победе Вьетнама
Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал результаты прошедшего международного конкурса «Интервидение». По его словам, композиция «Фудом тхиен выонг» («Фу Донг, Небесный Генерал») в исполнении победителя из Вьетнама Дык Фука действительно превосходила остальные произведения по силе и выразительности.
Бабичев отметил, что в данном случае не следует искать скрытые смыслы: успех песни обусловлен ее художественными достоинствами. При этом эксперт подчеркнул, что в финальной композиции был обнаружен политический подтекст, связанный с темами сопротивления и борьбы, чего не наблюдалось в других конкурсных работах.
РФ не стремится к политической выгоде: Лавров об «Интервидении»
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что внешние силы пытались сорвать конкурс. Например, участница из США VASSY была вынуждена отказаться от участия из-за политического давления. Он также отметил, что Россия не стремится извлечь из мероприятия политические выгоды, поскольку главная задача конкурса — это реализация идентичности человека в свободных контактах и культурный взаимообмен.
По мнению дипломата, также предпринимались серьезные попытки сорвать «Интервидение». Такое, по словам Лаврова, происходило несколько раз. Однако несмотря ни на что мероприятие прошло успешно.
«До этого нужно дойти»: Бузова о том, почему не стала участвовать в «Интервидении»
Певица Ольга Бузова объяснила причины, по которым не подала заявку на участие в музыкальном конкурсе «Интервидение». Артистка отметила, что рассматривает возможность выступления на подобных мероприятиях, однако считает, что в настоящее время для этого не настал подходящий момент.
«Я в этот раз не стала свою кандидатуру предлагать. До этого нужно дойти», — сказала Бузова.
Певица присутствовала на мероприятии. Однако ее образ вызвал вопросы у стилистов. В частности, имидж-стилист Александра Романова сообщила, что «скромный наряд Бузовой затмевал ощущение праздника на фоне ее блистающих коллег».
Геннадий Зюганов болел за дружественные страны на конкурсе
Председатель ЦК КПРФ поделился, что болел за дружественные России государства. В частности, за Белоруссию, Таджикистан и Киргизию.
«Признаюсь откровенно, я болел за наших друзей, команду, которая представляла нашу общую родину — Белоруссия, Таджикистан, Киргизия. И очень был рад, что блестяще выиграл конкурс наш вьетнамский друг», — сообщил политик.
Рудковская высказалась об изоляции российских артистов
Комментируя итоги «Интервидения», продюсер Яна Рудковская считает, что российским исполнителям не следует ограничивать участие в международных конкурсах. «Артисты, так же как и спортсмены, не могут быть изолированы и отречены от великих конкурсов, которые действительно делают историю», — отметила продюсер.
