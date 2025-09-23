В Челябинске для предстоящей зимы подготовлена площадка для складирования снега, способная принять до двух миллионов кубометров. Работу здесь настроили так, что только за час на свалке смогут разгрузиться до 120 машин. Перед началом зимнего сезона площадку посетил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня еще жаркая погода, но готовь сани летом. Поэтому необходимо своевременно оценить готовность наших служб к приему снега в предстоящую зиму. Снегосвалка настроена таким образом, чтобы исключить все возможные форс-мажоры и машины могли быстро разгрузить снег, привезенный с улиц Челябинска», — сказал Лошкин, передает корреспондент URA.RU с места события.
Новая снегосвалка способна принять до двух миллионов кубометров снега и до 120 машин в час. Одна машина от заезда до выезда будет находиться на территории снегосвалки не более десяти минут, рассказал руководитель службы по эксплуатации и содержанию площадки складирования снега Александр Трембовецкий. «Для машин разработали пропуска, которые должны находиться на правом стекле. Дополнительно на въезде установлен информационный баннер, прописана маршрутизация движения, также установлены дорожные знаки и светофоры», — сообщил Трембовецкий.
Вся площадка, где расположена снегосвалка, освещена, установлен видеоконтроль, места для въезда и выезда разделены. Также доступна функция цифрового видеонаблюдения — следить за снегосвалкой можно с мобильного телефона. «Теперь из диспетчерской можно видеть, по правильному маршруту едут машины или нет, и снег или что-то другое они привезли», — пояснил Трембовецкий.
Лошкин признался, что у него тоже установлена система видеонаблюдения за снегосвалкой. «Периодически проверяю объект. Смотрю, чтобы все было в порядке», — сообщил мэр.
Дорога, ведущая к объекту, отремонтирована. Также заказана система оповещения. Внутри снегосвалки расширили проезжую часть. Дополнительно появились аварийные маршруты и аварийная стоянка на случай непредвиденной ситуации.
Работать на снегосвалке будут, в том числе новые бульдозеры, которые в прошлом году закупили на средства областного бюджета. «Техника отличная. За прошлый год ни разу не ломалась», — сообщил Лошкину водитель Сергей. Всего зимой здесь предполагается работа десяти видов техники, в частности бульдозеров разной грузоподъемности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!