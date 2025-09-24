Магазины Перми опубликовали цены на новый iPhone 17. Стоимость самой дорогой модели с объемом памяти 2 ТБ доходит до 300 тысяч рублей. Для сравнения, за такую же цену можно купить поддержанную иномарку 2008-2010 года выпуска.
«Apple iPhone 17 Pro Max. Объем памяти — 2 ТБ, цвет — космический оранжевый. Стоимость по предзаказу — 300 тысяч рублей», — сказано на сайтах по продаже электроники.
Самый дешевый айфон новой серии в Перми стоит 100 тысяч рублей. За такую цену можно купить iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. Уточняется, что в наличии моделей еще нет. Продавцы прогнозируют появление айфонов на полках магазинов не позднее 15 октября.
Ранее URA.RU рассказало, что новый айфон появится в пермских магазинах в одно и то же время. При этом цена на него будет завышена в несколько раз.
