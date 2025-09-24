В Перми новый iPhone 17 продают по цене иномарки. Скрин

Стоимость нового iPhone 17 в Перми достигает 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермские магазины принимают заказы на новые айфоны
Пермские магазины принимают заказы на новые айфоны Фото:
новость из сюжета
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Магазины Перми опубликовали цены на новый iPhone 17. Стоимость самой дорогой модели с объемом памяти 2 ТБ доходит до 300 тысяч рублей. Для сравнения, за такую же цену можно купить поддержанную иномарку 2008-2010 года выпуска.

«Apple iPhone 17 Pro Max. Объем памяти — 2 ТБ, цвет — космический оранжевый. Стоимость по предзаказу — 300 тысяч рублей», — сказано на сайтах по продаже электроники.

Самый дешевый айфон новой серии в Перми стоит  100 тысяч рублей. За такую цену можно купить iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. Уточняется, что в наличии моделей еще нет. Продавцы прогнозируют появление айфонов на полках магазинов не позднее 15 октября.

Ранее URA.RU рассказало, что новый айфон появится в пермских магазинах в одно и то же время. При этом цена на него будет завышена в несколько раз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магазины Перми опубликовали цены на новый iPhone 17. Стоимость самой дорогой модели с объемом памяти 2 ТБ доходит до 300 тысяч рублей. Для сравнения, за такую же цену можно купить поддержанную иномарку 2008-2010 года выпуска. «Apple iPhone 17 Pro Max. Объем памяти — 2 ТБ, цвет — космический оранжевый. Стоимость по предзаказу — 300 тысяч рублей», — сказано на сайтах по продаже электроники. Самый дешевый айфон новой серии в Перми стоит  100 тысяч рублей. За такую цену можно купить iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. Уточняется, что в наличии моделей еще нет. Продавцы прогнозируют появление айфонов на полках магазинов не позднее 15 октября. Ранее URA.RU рассказало, что новый айфон появится в пермских магазинах в одно и то же время. При этом цена на него будет завышена в несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...