Пермский зоопарк открывает бесплатный вход для пенсионеров

Полюбоваться животными бесплатно пенсионеры смогут в начале октября
Пенсионеры смогут попасть в Пермский зоопарк бесплатно. Такая акция пройдет с 1 по 10 октября в честь Дня пожилого человека, сообщили в городском Совете ветеранов.

«В честь Дня пожилого человека с 1 по 10 октября 2025 года вы, пенсионеры, можете посетить Пермский зоопарк бесплатно. Для получения билета на посещение в кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение», — говорится на странице Совета в соцсети «ВКонтакте».

В дни акции зоопарк также проведет ряд тематических мероприятий. Это различные мастер-классы, кинопросмотры, лекции, арт-терапия.

