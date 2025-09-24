Частинскую думу Пермского края возглавил прежний спикер

Спикер Голдобин возглавил думу Частинского округа Пермского края
Игорь Голдобин вновь избран председателем думы Частинского округа Пермского края. Ранее он возглавлял бюджетную комиссию местного земского собрания в период с 2015 по 2019 годы

«С октября 2019 по сентябрь 2020 года занимал должность спикера. В дальнейшем, с 2020 по 2025 годы, он уже руководил думой Частинского округа. Игорь Голдобин также вошел в состав совета представительных органов при законодательном собрании края», — сообщает telegram-канал «На местах».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нытве Пермского края объявлен конкурс на по отбору кандидатур на пост главы округа вместо Рината Хаертдинова. Прием заявлений от претендентов на участие в конкурсе будет осуществляться с 29 сентября по 31 октября.

