Частинскую думу Пермского края возглавил прежний спикер

Игорь Голдобин вновь избран председателем думы Частинского округа Пермского края. Ранее он возглавлял бюджетную комиссию местного земского собрания в период с 2015 по 2019 годы
«С октября 2019 по сентябрь 2020 года занимал должность спикера. В дальнейшем, с 2020 по 2025 годы, он уже руководил думой Частинского округа. Игорь Голдобин также вошел в состав совета представительных органов при законодательном собрании края», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нытве Пермского края объявлен конкурс на по отбору кандидатур на пост главы округа вместо Рината Хаертдинова. Прием заявлений от претендентов на участие в конкурсе будет осуществляться с 29 сентября по 31 октября.
