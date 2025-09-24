Пермскому мэру Хаертдинову, против которого выступали жители, ищут замену

В Нытве Пермского края объявлен конкурс на по отбору кандидатур на пост главы округа. Прием заявлений от претендентов на участие в конкурсе будет осуществляться с 29 сентября по 31 октября.
«Претендентам также предстоит представить свои программы по развитию территории. Сделать это нужно 12 ноября», — сообщает telegram-канал «На местах».
URA.RU сообщало, что 20 августа 2025 года депутаты думы Нытвенского округа приняли решение об отставке главы муниципалитета Рината Хаертдинова, полномочия которого официально завершились 18 сентября. Временно исполняющим обязанности руководителя округа распоряжением губернатора Пермского края назначен Александр Попов, занимающий должность заместителя главы по территориальному развитию.
Работа Хаертдинова еще с 2024 года вызывала вопросы у краевых властей и местных элит, но, по информации источников агентства, ему давали шанс исправить недочеты. Кулуарные разговоры об отставке Хаертдинова вновь возобновились в июне. Одной из возможных причин инсайдеры агентства считали недовольство краем качеством благоустройства и содержания объектов в территории. Также обеспокоенность руководства региона вызвала ситуация в крупном поселке Уральский, где недовольные работой Хаертдинова жители вышли на митинг с требованием отправить его в отставку.
Ринат Хаертдинов занимал пост главы Нытвы с 2015 года. Ранее он был первым заместителем главы районной администрации, а также работал в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Последнее продление его полномочий состоялось в декабре 2024 года по решению местной думы. URA.RU также публиковало его полную биографию.
