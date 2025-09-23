Аналитики назвали среднюю зарплату вахтовиков ХМАО на дорогих вакансиях

Одни из самых высоких средних зарплат в Югре среди вахтовиков — у плавильщиков, которым готовы платить от 265 тысяч рублей. На прибыльные позиции также могут рассчитывать токари и сотрудники складов, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Плавильщики, работающие с высокотемпературным оборудованием, продолжают возглавлять список с самыми высокими зарплатами. Эта профессия требует высокой квалификации и ответственности, что оправдывает такие выплаты», — говорится в исследовании.
Токарям тем временем в среднем платят от 251,8 тысяч рублей, а сотрудники складов могут получать от 246,7. Продолжают быть одними из высокооплачиваемых специалистов и слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике — от 243,5 тысяч. А замыкают пятерку лидеров электрогазосварщики со средней зарплатной вилкой в 242,9 тысяч.
«Профессии, связанные с высокотехнологичным производственным процессом и ремонтом, продолжают оставаться высокооплачиваемыми. Вахтовая работа, с дополнительными выплатами и интенсивной нагрузкой, делает эти вакансии привлекательными для квалифицированных специалистов, готовых работать в сложных условиях», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало о сфере промышленности в ХМАО с самыми высокими зарплатами. Тогда речь шла о строительстве промобъектов.
