Стало известно, когда из Челябинска в Краснодар полетит первый самолет

Авиакомпания NordStar возобновляет полеты в Краснодар из Норильска через Челябинск или Москву. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Первый [транзитный] рейс из аэропорта Норильска в столицу Кубани отправится 6 октября. Далее рейсы будут выполняться еженедельно с посадкой в Москве и в Челябинске на Boeing 737-800», — сообщила пресс-служба авиакомпании на официальном сайте.
В авиакомпании URA.RU уточнили, что первый рейс из Челябинска в Краснодар отправится 1 ноября в 14 часов 25 минут. Билеты уже можно купить на 1, 8, 15 ноября и 27 декабря. Стоимость самых дешевых — 9935 рублей без багажа. Время в пути — три часа 55 минут.
Краснодарский аэропорт был закрыт для гражданских полетов с февраля 2022 года. Полеты возобновились спустя три года. Первый рейс авиагавань приняла 17 сентября. Самолет летел из Москвы. Время в пути — три часа 50 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!