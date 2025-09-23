23 сентября 2025

Стало известно, когда из Челябинска в Краснодар полетит первый самолет

Авиарейсы из Челябинска в Краснодар возобновятся в ноябре
Авиакомпания NordStar возобновляет полеты в Краснодар из Норильска через Челябинск или Москву. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. 

«Первый [транзитный] рейс из аэропорта Норильска в столицу Кубани отправится 6 октября. Далее рейсы будут выполняться еженедельно с посадкой в Москве и в Челябинске на Boeing 737-800», — сообщила пресс-служба авиакомпании на официальном сайте.

В авиакомпании URA.RU уточнили, что первый рейс из Челябинска в Краснодар отправится 1 ноября в 14 часов 25 минут. Билеты уже можно купить на 1, 8, 15 ноября и 27 декабря. Стоимость самых дешевых — 9935 рублей без багажа. Время в пути — три часа 55 минут. 

Краснодарский аэропорт был закрыт для гражданских полетов с февраля 2022 года. Полеты возобновились спустя три года. Первый рейс авиагавань приняла 17 сентября. Самолет летел из Москвы. Время в пути — три часа 50 минут. 

