Новый международный авиаперевозчик готовится к полетам в Краснодар

Авиакомпания flydubai может запустить прямые рейсы между Краснодаром и Дубаем в осенне-зимнем сезоне 2025 года. Об этом сообщили представители АТОР. Перевозчик уже запросил и получил необходимые слоты в аэропорту Краснодар. Официальная дата начала продаж билетов пока не объявлена.
«Авиакомпания flydubai может начать полеты в Краснодар», — сообщил telegram-канал atorus.ru. Там же сообщили, что перевозчик уже запросил слоты на рейсы в Краснодар. В компании не исключают, что рейсы будут запущены уже в ближайшие месяцы после согласования всех формальностей.
Ранее Краснодарский аэропорт был закрыт для гражданских полетов с февраля 2022 года и только недавно получил разрешение на возобновление ограниченного количества международных рейсов. Первый рейс авиагавань приняла 17 числа. Самолет летел из Москвы. Время в пути составило 3 часа 50 минут
