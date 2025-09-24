Прогнозная стоимость строительства третьего моста через Каму составляет 85,8 млрд рублей. В дальнейшем она будет скорректирована. Предполагается, что сооружение разгрузит Коммунальный мост и обеспечит транспортную доступность между двумя берегами Камы. URA.RU рассказывает, как будет выглядеть новый мост, какие этапы включает проект и какие работы ведутся сейчас.
Зачем Перми новый мост
Третий мост должен разгрузить существующий Коммунальный мост и повысить транспортную доступность между двумя берегами Камы. Его строительство связано с развитием Камской долины, где запланированы крупные образовательные, медицинские и социальные объекты. Власти также рассчитывают, что новый мост станет символом и изюминкой города.
Сейчас два берега Камы в Перми соединяют Коммунальный и Красавинский мосты. Коммунальный мост был построен в 1967 году, его длина составляет около одного километра. Красавинский мост длиной более 1,5 километра был открыт в 2005 году. Он позволил разгрузить Коммунальный мост от транзитного транспорта и перераспределить потоки по западной окраине города.
Стоимость и сроки реализации
В региональной адресной инвестиционной программе указано, что стоимость строительства моста составляет 85,8 млрд рублей. В министерстве транспорта Пермского края URA.RU пояснили, что это прогнозная стоимость. Она будет скорректирована с учетом индекса-дефлятора.
Фактическая стоимость станет известна после заключения контракта с учетом периода реализации проекта. Строительство запланировано на 2021–2030 годы. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения.
Архитектурный облик моста
Архитектурный облик третьего моста через Каму был утвержден в 2022 году. Было представлено три концепции: «Человеколось» (герой коми-пермяцкой мифологии), «Ящер» (диметродон из Пермского периода) и «Чекан» (древний боевой топор).
Градостроительный совет Пермского края из трех предложенных выбрал концепцию под названием «Чекан». По словам представителей проектировщика, при разработке архитектурных решений учитывалась транспортная связь между берегами и соответствие требованиям для прохода судов.
Этапы строительства
Строительство моста запланировано в шесть этапов. В 2024 году компания «Уралмостострой» начала реализацию первого этапа, который предусматривает расширение кольцевой развязки на площади Гайдара. Проект предполагает соединение улицы Строителей с тоннелем в створе улицы Углеуральской. Завершение этого этапа запланировано на 2025 год.
Второй этап включает в себя строительство самого мостового перехода между улицами Окулова и Борцов Революции. На въезде с левого берега будет построена развязка в форме восьмерки. Третий этап предусматривает прокладку дороги от улицы Борцов Революции до улицы Жукова. Также будет выполнена реконструкция участка улицы Спешилова и обустройство новой развязки на пересечении улиц Докучаева, Дружбы, Спешилова и Якутской.
Четвертый этап включает реконструкцию перекрестка улиц Луначарского, Екатерининской и Плеханова. На пятом этапе предусмотрено строительство эстакады на площади Гайдара. Заключительный, шестой этап предусматривает реконструкцию трамвайных путей на пересечении улиц Окулова, Дзержинского и Хохрякова.
