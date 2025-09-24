Минфин снизит порог по доходам бизнеса для уплаты НДС

Минфин России планирует снизить порог доходов для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность уплаты НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Такая мера должна помочь предприятиям, находящимся на этапе роста, мягче перейти к стандартной системе налогообложения.
«Пересмотр порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС с 60 млн рублей до 10 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте Минфина. Данное решение ориентировано против схемы искусственного разделения бизнеса, используемым для снижения налоговых обязательств. Снижение порога до 10 миллионов рублей повысит эффективность борьбы с подобной практикой.
Данная мера также облегчит растущим компаниям переход на общий режим налогообложения, минимизируя резкие изменения в налоговой нагрузке. Сбалансированный бюджет, по данным Минфина, обеспечит финансирование национальных целей, включая рост реальных зарплат на 9% в 2026–2028 годах. Это поддержит потребительский спрос, который станет драйвером экономического роста, ускоряющегося до 2,2–2,8% к 2027–2028 годам.
