Россияне ринулись покупать недвижимость в ХМАО

У россиян резко вырос интерес к недвижимости в Югре. По сравнению с прошлым годом, спрос на покупку у жителей других регионов увеличился почти в два раза, рассказала URA.RU директор департамента развития «Этажей» Ольга Половникова.
«Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном, это те, кто приобретает жилье, с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто приобретает с целью сдачи в аренду», — рассказала агентству Половникова.
Чаще всего недвижимостью в Югре в 2025 году интересовались жители Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогично популярно югорское жилье у тобольчан и екатеринбуржцев. На топ-5 городов приходиться почти 80% заявок.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать вторичные квартиры. За месяц число предложений на рынке увеличилось в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
