Россияне ринулись покупать недвижимость в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на недвижимость в Югре у жителей других регионов вырос в два раза
Спрос на недвижимость в Югре у жителей других регионов вырос в два раза Фото:

У россиян резко вырос интерес к недвижимости в Югре. По сравнению с прошлым годом, спрос на покупку у жителей других регионов увеличился почти в два раза, рассказала URA.RU директор департамента развития «Этажей» Ольга Половникова.

«Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном, это те, кто приобретает жилье, с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто приобретает с целью сдачи в аренду», — рассказала агентству Половникова.

Чаще всего недвижимостью в Югре в 2025 году интересовались жители Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогично популярно югорское жилье у тобольчан и екатеринбуржцев. На топ-5 городов приходиться почти 80% заявок.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать вторичные квартиры. За месяц число предложений на рынке увеличилось в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У россиян резко вырос интерес к недвижимости в Югре. По сравнению с прошлым годом, спрос на покупку у жителей других регионов увеличился почти в два раза, рассказала URA.RU директор департамента развития «Этажей» Ольга Половникова. «Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном, это те, кто приобретает жилье, с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто приобретает с целью сдачи в аренду», — рассказала агентству Половникова. Чаще всего недвижимостью в Югре в 2025 году интересовались жители Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогично популярно югорское жилье у тобольчан и екатеринбуржцев. На топ-5 городов приходиться почти 80% заявок. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать вторичные квартиры. За месяц число предложений на рынке увеличилось в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...