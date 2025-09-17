17 сентября 2025

Жители ХМАО начали распродавать квартиры на вторичном рынке

В Ханты-Мансийском автономном округе выросло количество вторичных квартир, выставленных на продажу в августе. За месяц только в Сургуте предложение увеличилось почти на 2%, сообщают риелторы «Этажей».

«Относительно прошлого месяца предложение в Сургуте увеличилось на 1,73%», — следует из данных исследования. Аналогично увеличилось число квартир, выставленных на продажу в Нижневартовске. Рынок вырос почти на полтора процента. В Ханты-Мансийске жители тоже стали чаще продавать жилье. Но предложение увеличилось лишь на 0,59%.

Оживление рынка риелторы заметили в том числе после снижения ставок. Однако повышение спроса связывают не только с удешевлением ипотеки — кредиты используют прежде всего как дополнительный инструмент. «Ситуация на рынке больше позитивная складывается. В Нижневартовске [по количеству сделок] июль был лучшим месяцем в году», — отметил в разговоре с агентством эксперт филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активнее интересоваться покупкой квартир на вторичном рынке. По данным «Авито», за месяц спрос по региону вырос сразу на 15%.

